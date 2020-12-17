Почти 70% торговых центров Петербурга устарели. Из-за пандемии на реконцепцию нет средств

По данным Colliers International (есть в распоряжении редакции «Собака.ru»), более 68% классических торговых центров Петербурга были построены более 10 лет назад — это порядка 1,4 миллиона квадратны метров. За последние пять лет реконцепция была проведена в десяти петербургских ТЦ, в большинстве своем это объекты старше 10 лет (300 тысяч квадратных метров) и старше 5 лет (260 квадратных метров). Из сравнительно недавних примеров можно привести реновацию и обновление пула арендаторов в ТРК «ПИК».

При этом на рынке торговой недвижимости новые объекты практически не появляются — в основном вводятся специализированные торговые центры, очереди аутлетов и небольшие ТЦ районного формата. Согласно прогнозам, в ближайшие три года вопрос обновления торговых центров встанет еще острее — к 2023 году площадь торговых центров, нуждающихся в реконцепции, достигнет порядка 2,5 миллиона квадратных метров. Всего доля «возрастных» классических ТЦ достигнет 85%.

Из-за пандемии на обновление торговых центров у собственников и арендаторов осталось гораздо меньше ресурсов. «Сейчас ресурсов для обновления гораздо меньше. Вероятно, значительную долю «возрастных» торговых центров ждут серьезные трудности – от потери трафика и арендаторов уже в ближайшее время до более радикальных мер в перспективе нескольких лет, например, перепрофилирования», — говорит генеральный директор Colliers International в Петербурге Андрей Косарев.

Проводя реконцепцию торговых центров, следует соблюсти определенную последовательность шагов. Необходимо провести аудит, который покажет, какие бренды отвечают вкусам аудитории, обновить пул арендаторов, интерьеры и экстерьеры. Заключительный шаг — обновление бренда торгового центра.

«Люди давно рассматривают торговый центр как место, где можно интересно провести время. Понятно, что сейчас кто-то стал больше проводить это время дома. Поэтому мы должны сделать так, чтобы посетители вернулись. Используя разные вариации цветовой гаммы, световых решений, организации пространства, архитекторы создают место, в котором действительно приятно проводить время», — отмечает партнер Colliers International Анна Никандрова.