Вернуть билеты на рейсы лоукостера «Победа» можно за 1 рубль. Но всего шесть дней

Ранее при покупке билета на рейсы «Победы» вернуть их можно было, заплатив дополнительно 499 рублей. Со 2 по 7 октября забронировать услугу можно будет всего за 1 рубль. Совершить возврат можно только на официальном сайте авиакомпании — она позволяет отказаться от перелета в любое время после бронирования, но не позднее чем за 48 часов до вылета.

Ранее авиакомпания «Победа» увеличила норму провоза ручной клади, а также прекратила продажу билетов на международные рейсы из Пулкова — возобновление рейсов произойдет после осени 2019 года, если удастся достигнуть договоренностей с силовыми службами.

С 27 марта правительство России отмило все авиарейсы за рубеж. Приостановилось регулярное и чартерное авиасообщение со всеми странами — за исключением полетов, связанных с вывозом россиян. С 1 августа Россия возобновила авиасообщение с Турцией, Танзанией, Великобританией и Австрией, в последнюю усложняются правила въезда. С 15 августа Россия возобновила авиасообщение с Швейцарией. Также открыта граница с Абхазией, а Польша исключила Россию из списка стан, авиасообщение с которыми запрещено из-за COVID-19. А вот в страны Евросоюза пока не попасть — Россия в четвертый раз не вошла в список государств, с которыми разрешено воздушное сообщение.