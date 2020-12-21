«В Петербурге уже 1 млн человек переболели COVID-19» — эпидемиолог Антон Барчук объясняет исследование Европейского университета

Ваше исследование получило резонанс в петербургских СМИ и соцсетях. В научном сообществе уже была какая-то реакция?

Реакции в научном сообществе созревают достаточно долго. Как минимум, должен пройти процесс рецензирования исследования. А вообще мы не сделали каких-то открытий мирового масштаба, наши выводы совпадают с выводами ученых по всему миру — серологические исследования в Испании, Швеции, США, Финляндии, Англии показали сопоставимые результаты.

Сопоставимые результаты — что вы имеете в виду?

Относительно доли переболевших COVID-19 на данный момент. Небольшой доли переболевших.

Но цифра в 1 млн случаев не показалась «небольшой». Это не 200 тысяч переболевших, о которых вы сообщали в июне.

Для города с 5-миллионным населением и для инфекционного заболевания, которым может заболеть каждый, 1 млн случаев за 9 месяцев — это не так много. И совсем недостаточно для формирования коллективного иммунитета.