Петербургские врачи запустили мобильное приложение для помощи людям с ревматическими заболеваниями

Программа «Легкость движения» доступна в мобильном приложении «Здоровье.ру» с 12 октября — в этот день по инициативе ВОЗ с 1996 года отмечается Всемирный день борьбы с артритом. В программе пользователь может вести «умные» дневники, пройти образовательный курс от врача-ревматолога, получить полезные советы от представителей благотворительной организации «Общество взаимопомощи при болезни Бехтерева» и отчеты о динамике болезни.

Умные дневники и опросники помогают оценить динамику болезни и эффективность лечения. В случае отрицательной динамики приложение порекомендует пользователю обратиться к врачу — записаться к нему по ОМС можно также в приложении. А образовательный курс расскажет об образе жизни с ревматическим заболеванием и современных методах лечения, поможет разобраться в особенностях разных ревматических заболеваний и ответят на самые распространенные вопросы.

«Основные цели этого дня — привлечение внимания общественности к проблеме ревматологических заболеваний, повышение информированности об артритах во всех формах, объединение усилий врачей, пациентов и общественности для решения вопросов профилактики, ранней диагностики, медицинской и социальной реабилитации людей с этим заболеванием», — рассказали «Собака.ru» авторы проекта.

Программа «Легкость движения» доступна в приложении «Здоровье.ру» для iOS и Android.