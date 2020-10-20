Авиакомпания Turkish Airlines удвоит количество рейсов из Петербурга в Стамбул

Время вылета дневного рейса из Петербурга останется прежним — 16:05, прибытие в Стамбул — в 19:30. Новый ночной рейс будет вылетать из аэропорта «Пулково» в 02:45, посадка в Стамбуле — в 06:10. На направлении будут работать воздушные суда Airbus A321 и Airbus A321 Neo вместимостью до 180 пассажиров.

Авиакомпания Turkish Airlines стала первым иностранным перевозчиком, который возобновил международные рейсы из Петербурга с 2 августа 2020 года. Как отмечают в управляющей компании петербургского аэропорта, новые рейсы являются «наиболее удобными для планирования различных стыковочных полетов из Стамбула».

Напомним, с 27 марта правительство России отмило все авиарейсы за рубеж. Приостановилось регулярное и чартерное авиасообщение со всеми странами — за исключением полетов, связанных с вывозом россиян. С 1 августа Россия возобновила авиасообщение с Турцией, Танзанией, Великобританией и Австрией, в последнюю усложняются правила въезда.

С 15 августа Россия возобновила авиасообщение с Швейцарией. Также открыта граница с Абхазией, а Польша исключила Россию из списка стан, авиасообщение с которыми запрещено из-за COVID-19. С 1 ноября Россия возобновляет авиасообщение с Сербией, Кубой и Японией. А вот в страны Евросоюза пока не попасть — Россия в четвертый раз не вошла в список государств, с которыми разрешено воздушное сообщение.