«Мы готовы забыть о том, что такое грипп. Мы привили в Российской Федерации 60% населения, мы все соблюдаем правила защиты от респираторных инфекций. Сегодня в стране гриппа нет, а сегодня, напомню, уже середина января. Такого года еще не было», — заявила Попова.

По словам главы Роспотребнадзора, ведомство продолжит наблюдать за ситуацией по гриппу до марта, после чего будут сделаны окончательные выводы.

Напомним, ранее заведующий отделом зоонозных инфекций и гриппа центра «Вектор» Александр Рыжиков заявил, что прививка от гриппа, сделанная за месяц до прививки от коронавируса, никак не повлияет на вакцинацию. Однако надежды на то, что вакцинация от гриппа защитит также от заражения коронавирусом, нет.