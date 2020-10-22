Как рассказали изданию медики, работающие в «Ленэкспо», в настоящий момент им поручено вернуться на свои прежние рабочие места. «Нам велено возвращаться на прежние рабочие места, прием пациентов невозможен. Когда откроют «Ленэкспо» и откроют ли вообще, руководство не говорит», — отметили они. Также из временного госпиталя «съехали» волонтеры движения «Мывместе» — они должны были дежурить в красной зоне в две смены по 6 часов.

Медицинскую лицензию имеют корпусы временного госпиталя, находящиеся в корпусах № 7, 8, и 8А по адресу Большой проспект Васильевского острова, 103 литера К. Она действует бессрочно. Однако пациентов корпуса не принимают, они законсервированы.

Новый медицинский корпус, так и не открытый 12 октября, состоит из павильонов 5 и 5А. В аппарате вице-губернатора Петербурга Олега Эргашева, он до сих пор не имеет лицензию из-за бюрократических издержек. «Идет процедура оформления и передачи имущества балансодержателю. Это документальная работа. В ближайшее время она закончится, госпиталь получит лицензию», — говорят там.

Однако отсутствие лицензии никак не повлияло на открытие «Ленэкспо» — в настоящий момент система здравоохранения не нуждается в дополнительных койках, поэтому их и не вводят. «На тот момент было достаточно свободных коек. И на данный момент их относительно достаточно. Острая необходимость открыть Ленэкспо для среднетяжелых пациентов отсутствует. Вместо него была перепрофилирована Николаевская больница на 350 коек», — добавляют в Смольном.