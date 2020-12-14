Беглов: большинство предпринимателей Петербурга «с пониманием относятся к ограничениям» по коронавирусу

Большинство представителей бизнес-сообщества Петербурга «с пониманием относятся к ограничениям» по коронавирусу. Об этом заявил губернатор города Александр Беглов, традиционно подводя итоги прошедшей недели.
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Фото: Shutterstock.com
«Встретился с ресторатором Арамом Мнацакановым, который написал мне на страницу «ВКонтакте». Предприниматель передал наработки представителей отрасли по безопасному ведению ресторанного бизнеса. Радует, что большинство представителей бизнес-сообщества с понимаем относятся к ограничениям, которые власти города вводят по рекомендации Роспотребнадзора», — сообщил Беглов на свое странице во «ВКонтакте».
Губернатор также назвал условие, при котором ограничения по коронавирусу в Петербурге можно будет начать снимать. Это произойдет только при улучшении эпидемической ситуации в городе. «Если эпидситуация улучшится, ограничительные меры будут сниматься», — резюмировал он.
В начале декабря Александр Беглов подписал новую редакцию постановления о введении ограничений по коронавирусу в Петербурга, согласно которой в период новогодних праздников общепит будет закрыт. По словам губернатора, город подошел к «красной черте» по заполняемости перепрофилированных больниц. В ответ в Сети появилась «Карта сопротивления» работающих заведений общепита Петербурга — несмотря на ограничения. Как заявили в Кремле, это «неуважение к людям». В ходе встречи Беглова с Мнацакановым ресторатор заверил, что бизнес продержится, и «до 10 января ничего с нами не случится». Позже карта была закрыта, общепиту удалось «достучаться» до Смольного.
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