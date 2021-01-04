Петербургские театры покажут более 30 спектаклей в период с 7 по 10 января

Так, Александринский театр покажет балетные спектакли «Щелкунчик» и «Лебединое озеро». Также откроются для зрителей Мариинский театр, Театр комедии имени Акимова, театр имени Ленсовета, театр «Мастерская», театр «Приют комедианта», театр «Русская антреприза» имени Андрея Миронова, театр «За Чёрной речкой», театр «ЦЕХЪ».

Уточняется, что с 7 января в театры начнут пускать детей до 16 лет, но все еще будет действовать запрет на посещение театров группами. Для детей подготовят новогодний спектакль «Щелкунчик» в Михайловском театре. В «Балтийском доме» — «Путешествие Незнайки и его друзей» и «Остров сокровищ». Театр «Мастерская на каникулах покажет спектакль «Том Сойер». В ТЮЗе имени Брянцева три детских постановки — «Морозко», «Снежная королева» и «Денискины рассказы».