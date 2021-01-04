Петербургские театры покажут более 30 спектаклей в период с 7 по 10 января

Петербургские театры проведут более 30 спектаклей с 7 по 10 января после смягчения ограничений по коронавирусу. Это следует из сообщения пресс-службы Смольного.
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Фото: Shutterstock
Так, Александринский театр покажет балетные спектакли «Щелкунчик» и «Лебединое озеро». Также откроются для зрителей Мариинский театр, Театр комедии имени Акимова, театр имени Ленсовета, театр «Мастерская», театр «Приют комедианта», театр «Русская антреприза» имени Андрея Миронова, театр «За Чёрной речкой», театр «ЦЕХЪ».
Уточняется, что с 7 января в театры начнут пускать детей до 16 лет, но все еще будет действовать запрет на посещение театров группами. Для детей подготовят новогодний спектакль «Щелкунчик» в Михайловском театре. В «Балтийском доме» — «Путешествие Незнайки и его друзей» и «Остров сокровищ». Театр «Мастерская на каникулах покажет спектакль «Том Сойер». В ТЮЗе имени Брянцева три детских постановки — «Морозко», «Снежная королева» и «Денискины рассказы».
Напомним, ранее Смольный смягчил «новогодние» ограничения по коронавирусу для заведений общепита Петербурга. С 4 января они кафе, бары и рестораны вновь смогут принимать посетителей до 23:00.
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