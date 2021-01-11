Минздрав выдал разрешение на исследование вакцины «Спутник Лайт». У препарата одна доза и короткий период выработки антител

Министерство здравоохранения России выдало Центру эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи разрешение на проведение клинических исследований «лайт-вакцины» против коронавируса «Спутник Лайт». У препарата только одна доза и более короткий период выработки антител.
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Фото: Shutterstock.com
Клинические испытания начались 8 января и будут проводиться до 31 декабря 2021 года, в них примут участие 150 добровольцев. Цель исследования — оценка безопасности, переносимости и иммуногенности препарата в профилактике коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2.
Исследование будет проведено в Первом Московском государственном медицинском университете имени Сеченова, научно-исследовательском центре «Эко-безопасность» и Научно-исследовательском институте гриппа имени Смородинцева Минздрава России.
У «лайт-вакцины» против коронавируса «Спутник Лайт» ожидается меньшая продолжительность действия, чем у «Спутника V», однако ею смогут привиться гораздо большее число людей. Иммунитет будет формироваться в течение трех недель и сохраняться на протяжении 3-4 месяцев.
По словам директора Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александра Гинцбурга, главная зачала вакцины «Спутник Лайт» — уменьшить число смертей от коронавирусной инфекции в тех странах, где смертность очень высокая.
15 декабря во всех регионах России началась вакцинация от коронавируса. Препарат доставили со все субъекты страны. Почти 7 тысяч петербуржцев получили вакцину от коронавируса в период новогодних праздников, за все время с начала вакцинации привились более 1 миллиона россиян по всей стране.
Производство вакцины от коронавируса «Спутник V» запустила петербургская компания BIOCAD. Первый миллион доз препарата планируется выпустить уже в декабре. Всего в России разрабатывается 26 вариантов вакцин от COVID-19.
В Роспотребнадзоре рассказали, что нельзя делать после вакцинации от коронавируса. Ранее о правилах после вакцинации рассказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова. По ее словам, после получения прививки от коронавируса люди должны соблюдать масочный режим, а также на 42 дня минимизировать контакты и воздержаться от употребления алкоголя.
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