Минздрав выдал разрешение на исследование вакцины «Спутник Лайт». У препарата одна доза и короткий период выработки антител

Клинические испытания начались 8 января и будут проводиться до 31 декабря 2021 года, в них примут участие 150 добровольцев. Цель исследования — оценка безопасности, переносимости и иммуногенности препарата в профилактике коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2.

Исследование будет проведено в Первом Московском государственном медицинском университете имени Сеченова, научно-исследовательском центре «Эко-безопасность» и Научно-исследовательском институте гриппа имени Смородинцева Минздрава России.

У «лайт-вакцины» против коронавируса «Спутник Лайт» ожидается меньшая продолжительность действия, чем у «Спутника V», однако ею смогут привиться гораздо большее число людей. Иммунитет будет формироваться в течение трех недель и сохраняться на протяжении 3-4 месяцев.

По словам директора Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александра Гинцбурга, главная зачала вакцины «Спутник Лайт» — уменьшить число смертей от коронавирусной инфекции в тех странах, где смертность очень высокая.