Не только в новогоднюю: общественный транспорт Петербурга не будет работать в ночь на Рождество

31 декабря городской общественный транспорт и метрополитен Петербурга будут работать по графику рабочих дней. Продлевать работу на ночь не будут — окончание движения на маршрутах произойдет в соответствии с расписаниями.

В период с 1 по 10 января 2021 года общественный транспорт и метрополитен будут работать по обычным графикам выходного дня. В рождественскую ночь, с 6 на 7 января, подземка и наземка работать не будут.

В конце октября главный санитарный врач Петербурга Наталия Башкетова уже заявляла, что из-за распространения коронавируса новогодние мероприятия в этом году, скорее всего, не состоятся. Позже запретили все развлечения в рамках Рождественской ярмарки. Она пройдет не только без концертной программы, но также без катка и карусели. Вот какие новогодние мероприятия утвердили — вместе с тем приняв очередную редакцию постановления о «новогодних» ограничениях по COVID-19.

Несмотря на это, к Новому году в городе появится 61 искусственная ель и более 3,4 тысячи световых элементов. Впервые с 2012 года на Дворцовой площади установят живую новогоднюю ель («Собака.ru» показывает фотохронику событий день за днем!). Первая новогодняя красавица уже зажгла огни возле Гостиного двора, на острове «Новая Голландия» открылся каток, заработал «Каток у моря» в «Севкабель Порту» и каток в лесу от «Охта Парка».