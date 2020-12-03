«Будем пресекать»: Смольный запустит «горячую линию» для жалоб на подпольные вечеринки

«Горячие линии будут работать, ситуационный штаб будет работать, будут сформированы рабочие команды, которые смогут выехать в случае злостного нарушения порядка. Реагировать будем безусловно. Взаимодействие с полицией и другими правоохранительными органами налажено. Если столкнемся с фактами демонстративных нарушений, будем пресекать», — заявил вице-губернатор Петербурга Евгений Елин.

По словам Елина, в первую очередь нарушения могут быть на объектах, где возможно проведение «несанкционированных массовых мероприятий с большим количеством людей». Проводить рейды не планируют — пока Смольному удается договориться с бизнесом на словах. «Мы встречаемся с организаторами, объясняем позицию и пытаемся убедить, что не надо рисковать, как правило, нас слышат», — добавил он.

Число заболевших коронавирусом в России превысило 2 миллиона 375 тысяч, в Москве — 625 тысяч, в Петербурге — 136 тысяч, в мире — 64 миллиона человек. В эту пятницу, 4 декабря, в Петербурге вступят в силу новые ограничения по коронавирусу. Новогодние — в период праздников в городе не будут работать музеи, театры, выставочные и концертные площадки, на пять дней также полностью закроют общепит. Для чего нужны были такие запреты? Рассказал вице-губернатор Петербурга Евгений Елин.