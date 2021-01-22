Владельцы петербургских ТРК потребовали открыть фуд-корты и предложили развернуть там пункты вакцинации

По мнению обратившихся к Беглову, сейчас «полностью повторяется ситуация лета 2020 года», когда об общепите в петербургских торговых комплексах «просто забыли». «Заведения на фуд-кортах и фуд-холлах, кафе и рестораны превратились в своего рода сакральную жертву, призванную продемонстрировать борьбу с пандемией», — говорится в обращении.

Обосновывая свое мнение, они ссылаются на открытые магазины, театры, музеи, рестораны, кафе и заведения на рынках. Также они напоминают, что продолжают функционировать заведения общепита в ТРК, расположенных на границе города — «хотя понятно, что они обслуживают в основном Петербург».

«Опыт Москвы, где рестораны в торговых комплексах во время второй волны не прекращали работы ни на один день, показывают, что это никак не влияет на уровень заболеваемости, который в столице постоянно уменьшается», — добавляют обратившиеся.

Владельцы торгово-развлекательных комплексов и представители общепита готовы «всеми своими силами способствовать борьбе с пандемией, чтобы жизнь в городе как можно быстрее вернулась в нормальное русло». Они предлагают открывать на территории ТРК мобильные пункты вакцинации, что позволит «повысить ее доступность, упростить процесс вакцинации», а также позволит «пропагандировать сами прививки».

«Торговые центры расположены на территории всего Петербурга, их ежедневно посещают сотни тысяч петербуржцев, и пободные пункты безусловно могут повысить скорость вакцинации в нашем городе. Сотрудники торговых центров при это смогут стать первыми посетителями этих мобильных пунктов, что превратить торговые центры в центры иммунитета к коронавирусу», — резюмируют они.

Напомним, в июле 2020 года компания Fort Group, управляющая 15 торговыми центрами Петербурга и Москвы, подала судебный иск к Смольному с требованием отменить запрет на работу фуд-кортов. Причиной стали внесенные 24 июля изменения в постановление правительства «О мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции» — тогда Смольный открыл городские ТЦ, при этом ужесточив правила работы для фуд-кортов, расположенных в них.