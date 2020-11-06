Вакцину от коронавируса «Спутник V» начнут производить в Петербурге

Как пишет «Коммерсантъ», предварительный аудит завод «Фармасинтез-Норд» прошел в октябре, после чего специалисты по технологии Центра Гамалеи подтвердили возможности использования производственного комплекса для изготовления вакцины «Спутник V».

На заводе уже готово оборудование для производства препарата — системы для производства самой субстанции, а также комплекс оборудования для производства готовой формы лекарственного средства. Как в виде раствора, так и лиофилизированного препарата.

По словам генерального директора АО «Фармасинтез-Норд» Михаила Квасникова, в настоящий момент завод делает все необходимое для того, чтобы уже в первом квартале 2021 года начать производство вакцины в промышленном масштабе.

Напомним, в августе в России завершились клинические испытания вакцины против коронавируса, созданной НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Препарат стал первой вакциной от COVID-19, зарегистрированной в мире — несмотря на то, что у добровольцев, испытавших ее на себе, выявлено 144 побочных эффекта. Вакцина поступила в гражданский оборот и появилась в Петербурге — на третьем этапе клинических исследований «Спутник V» получат почти 40 тысяч человек.

14 октября в России зарегистрировали вторую отечественную вакцину от коронавируса — «ЭпиВакКорона», разработанную государственным научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор». Ее производство уже началось.

Ранее директор центра Александр Гинцбург заявил, что массовая вакцинация россиян может начаться уже в начале осени. При этом в правительстве считают, что массовое применение препарата без ограничений станет возможным только в начале следующего года. Научный центр «Вектор» заявил, что производство вакцины от COVID-19 готовятся начать в ноябре, а ближе к концу года — прививать. Вакцинация от коронавируса в России будет бесплатной.