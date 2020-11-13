Личный опыт: «Я повторно заразилась COVID-19 и столкнулась с куда более тяжелыми симптомами»

Как оказалось, провести почти две недели в одиночестве для меня непросто. COVID-19 влияет на эмоциональное состояние человека — он вызывает депрессивные приступы и тревожные мысли. С этими проблемами мне пришлось обратиться к моему психотерапевту. Друзья тоже поддерживают меня и регулярно подбрасывают под мою дверь продукты, но, к сожалению, пока я не могу полностью почувствовать вкус пищи.

Осенняя версия COVID-19 лишила меня обоняния и вкуса. По словам врача, хорошо чувствовать запахи я начну только через две недели. С появлением новых симптомов у меня абсолютно пропал аппетит. Я пробовала есть любимые продукты: шоколадка была похожа на сладкий пластилин, а чипсы по вкусу были просто соленые, запаха сметаны и зелени я не улавливала. Сейчас вкус постепенно ко мне возвращается.

Во время второй встречи с коронавирусной инфекцией мне удалось сделать еще одно открытие — концентрироваться на чтении и работе во время болезни очень сложно. Вчера я пыталась читать художественную литературу, но в моей голове авторские образы смешивались в кашу. Ухватить мысль мне не удавалось, поэтому пришлось выбрать книгу попроще. Я стала читать о ведении бизнеса: короткие предложения и емкие мысли - то, что мне сейчас нужно.