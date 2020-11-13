Личный опыт: «Я повторно заразилась COVID-19 и столкнулась с куда более тяжелыми симптомами»

В Петербурге нет официально подтвержденных случаев повторного заражения COVID-19, однако признаки возможной реинфекции некоторые горожане уже почувствовали на себе. Петербурженка Мария рассказала «Собака.ru», как спустя полгода после первого заражения коронавирусом вновь получила положительные тесты на COVID-19, а вместе с ними и более тяжелые симптомы — высокую температуру, боль в ногах и потерю обоняния.
Первый раз я заболела в конце апреля. Тогда все протекало в легкой форме: температура не поднималась выше 38 °C, единственное, что меня беспокоило — небольшая слабость. Подумав, что это «то самое», я сдала ПЦР-тест на COVID-19 в частной лаборатории, и он оказался положительным. Симптомы заболевания сошли на нет за 5 дней, я легко отделалась. Совсем иначе мой организм отреагировал на повторную встречу с COVID-19. Вот уже вторую неделю я пытаюсь выздороветь, но все еще страдаю от потери обоняния и снижения концентрации.
В конце октября в Роспотребнадзоре рассказали о повторных случаях заражения коронавирусной инфекцией в Ленинградской области. По словам главы регионального управления Ольги Историк, тяжесть заболевания никак не зависит от того, болел человек ранее или нет.
Первые симптомы повторного заражения я почувствовала в начале ноября. Сразу поняла, что серьезно заболела: температура подскочила до 39 °C и невыносимо ломило ноги. Это была тупая, но сильная боль, мои конечности буквально онемели. Неприятные ощущения не отступали, пока я не выпила три таблетки обезболивающего. А уже утром сдала экспресс-тесты на коронавирусную инфекцию в частной клинике, и они показали, что я снова больна COVID-19.
Результат удивил даже медиков: в крови присутствовало достаточное количество «старых» антител IgG к коронавирусу, которые должны были защищать меня от заражения, и «свежие» антитела IgM, свидетельствующие о повторном инфицировании.
Новость о том, что у меня COVID-19, я восприняла с юмором — заболеть коронавирусом повторно достаточно сложно. Вот так удача, подумала я и написала об этом пост в Facebook. Мои друзья тоже удивились, многие на моем примере убедились, что повторное заражение возможно. Однако самоиронии хватило ненадолго: несколько дней строгого карантина выбили меня из колеи. Мне стало не хватать любимой работы и объятий друзей. В какой-то момент я почувствовала себя социальным изгоем. Когда я болела в первый раз такого ощущения не было, ведь тогда все соблюдали карантин. Сейчас я стараюсь не выходить даже на лестничную клетку и не выношу мусор сама: в квартире напротив моей живет пожилая женщина, я сильно беспокоюсь о ее здоровье.
Как оказалось, провести почти две недели в одиночестве для меня непросто. COVID-19 влияет на эмоциональное состояние человека — он вызывает депрессивные приступы и тревожные мысли. С этими проблемами мне пришлось обратиться к моему психотерапевту. Друзья тоже поддерживают меня и регулярно подбрасывают под мою дверь продукты, но, к сожалению, пока я не могу полностью почувствовать вкус пищи.
Осенняя версия COVID-19 лишила меня обоняния и вкуса. По словам врача, хорошо чувствовать запахи я начну только через две недели. С появлением новых симптомов у меня абсолютно пропал аппетит. Я пробовала есть любимые продукты: шоколадка была похожа на сладкий пластилин, а чипсы по вкусу были просто соленые, запаха сметаны и зелени я не улавливала. Сейчас вкус постепенно ко мне возвращается.
Во время второй встречи с коронавирусной инфекцией мне удалось сделать еще одно открытие — концентрироваться на чтении и работе во время болезни очень сложно. Вчера я пыталась читать художественную литературу, но в моей голове авторские образы смешивались в кашу. Ухватить мысль мне не удавалось, поэтому пришлось выбрать книгу попроще. Я стала читать о ведении бизнеса: короткие предложения и емкие мысли - то, что мне сейчас нужно.
Я уже частично вернулась к работе, мы встречаемся с коллегами в Zoom. Мое присутствие на рабочем месте не так критично, потому что я административный сотрудник и не делаю ничего руками. Однако подолгу работать из дома у меня не получается: уже через 20 минут я чувствую себя уставшей и ложусь отдохнуть.
Где именно я второй раз заразилась COVID-19 неизвестно. В последние недели перед болезнью я была очень активна — посещала классы по танцам, ездила в метро и даже была в магазине IKEA.
Как человек два раза переболевший коронавирусом, могу посоветовать всем заразившимся только одно — сразу обращаться к врачу, который поможет спланировать лечение. И не ждите от своего организма невозможного, дайте себе отдых и выполняйте не больше трех важных дел в день.
Текст: Ольга Шкворова.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.