В новогодние каникулы почти 7 тысяч петербуржцев получили вакцину от коронавируса

В Петербурге за период новогодних каникул вакцину от коронавируса получили почти 7 тысяч горожан. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на аппарат вице-губернатора Олега Эргашева.
«В период в 1 по 9 января от коронавируса привиты 6 998 горожан. С начала прививочной кампании в городе привиты 13 007 человек, из них 384 закончили цикл вакцинации», — говорится в сообщении. Вакцинацию прошли медики, социальные работники, учителя, сотрудники силовых структур, граждане старше 60 лет с хроническими заболеваниями и более 80 журналистов.
Всего в город поступило 22 692 комплекта доз вакцины от коронавируса, их распределили по поликлиникам. В настоящий момент доступно 9 685 дох препарата, в январе должно поступить еще 88 тысяч доз.
Напомним, ранее стало известно о том, что на 128% выросло количество пациентов в Петербурге, которые обратились за медицинской помощью. Так, 2 января было зафиксировано 888 обращений за медпомощью. По состоянию на 9 января, более двум тысячам пациентам с коронавирусом потребовалась помощь медиков.
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