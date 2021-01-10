В новогодние каникулы почти 7 тысяч петербуржцев получили вакцину от коронавируса

«В период в 1 по 9 января от коронавируса привиты 6 998 горожан. С начала прививочной кампании в городе привиты 13 007 человек, из них 384 закончили цикл вакцинации», — говорится в сообщении. Вакцинацию прошли медики, социальные работники, учителя, сотрудники силовых структур, граждане старше 60 лет с хроническими заболеваниями и более 80 журналистов.

Всего в город поступило 22 692 комплекта доз вакцины от коронавируса, их распределили по поликлиникам. В настоящий момент доступно 9 685 дох препарата, в январе должно поступить еще 88 тысяч доз.