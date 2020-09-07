Финляндия продлила запрет на пересечение границы с Россией на неопределенный срок

На данный момент попасть в Финляндию все еще могут только некоторые категории граждан — работающих в Финляндии или имеющих близких родственников, а также студентов очной формы обучения. Также петербуржцы могут получить паспорт с готовой визой в визовом центре Финляндии на улице Марата — он возобновил работу в начале августа.

К приему россиян Финляндия готова, однако конкретные сроки открытия границ будут определены властями страны исходя из принципа снятия ограничений с каждой отдельно взятой страной.

Напомним, с 27 марта правительство России отмило все авиарейсы за рубеж. Приостановилось регулярное и чартерное авиасообщение со всеми странами — за исключением полетов, связанных с вывозом россиян. С 1 августа Россия возобновила авиасообщение с Турцией, Танзанией, Великобританией и Австрией, в последнюю усложняются правила въезда. С 15 августа Россия возобновила авиасообщение с Швейцарией. Также открыта граница с Абхазией, а Польша исключила Россию из списка стан, авиасообщение с которыми запрещено из-за COVID-19. А вот в страны Евросоюза пока не попасть — Россия в четвертый раз не вошла в список государств, с которыми разрешено воздушное сообщение.