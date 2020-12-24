Закон о дистанционном образовании в России примут весной 2021 года

«Безусловно, закон будет рассмотрен и принят на весенней сессии. Еще раз, в который раз хочу развеять все сомнения оппонентов дистанционного обучения, что этот закон будет регулировать как таковое дистанционное обучение только на случай форс-мажорных обстоятельств, жесткого карантина, пандемии и так далее, от чего никто не застрахован», — сообщила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Напомним, ранее Матвиенко предлагала прописать в законе понятия «самоизоляция» и «социальная дистанция», а также определить порядок их применения.

В начале декабря президент России Владимир Путин подписал законо о регулировании дистанционной и временной удаленной работы. Согласно новым нормам, в случае чрезвычайных ситуаций работодатель вправе перевести сотрудников на «удаленку» без их согласия. При этом он будет обязан обеспечить необходимым оборудованием или возместить затраты на его приобретение. Снижать заработную плату при этом работнику будет нельзя.