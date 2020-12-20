Смольный: в Петербурге осталось всего 27 свободных коек для пациентов с коронавирусом и пневмонией

В Петербурге осталось 27 свободных коек для пациентов с COVID-19 и пневмонией — 0,5 % от общего числа. Такие данные представлены в информационной справке межведомственного координационного совета по коронавирусу.
Согласно отчету, сейчас заняты 10 504 койки. При этом на 7 448 койках находятся пациенты со среднетяжелыми случаями, на 2 444 — с тяжелыми, 612 — с легкими. В период с 14 по 20 декабря в перепрофилированные под коронавирус стационары Петербурга поступило 6139 взрослых пациентов, что является «историческим максимумом». На прошлой неделе этот показатель был меньше на 6,6% — тогда госпитализировали 5785 горожан.
Кроме того, на 51-й неделе зафиксировано уменьшение на 4% зарегистрированных случаев заражения коронавирусной инфекцией в сравнении с прошлой неделей. Темпы прироста госпитализаций также снизились. Как пояснили в справке, на следующей неделе возможна стабилизация эпидемиологического процесса эпидемиологического процесса — для этого нужно соблюдать все ограничения.
Напомним, Петербург вышел на первое место среди всех российских регионов по коэффициенту заболеваемости, согласно подсчетам РБК. С начала октября в рейтинге лидировала Республика Алтай, где было выявлено рекордное значение во время второй волны (20,7).
Также стало известно, что официальная статистика COVID-19 не совпадает с данными межведомственного координационного совета, которые публикуются на сайте Смольного. По данным оперштаба, в Петербурге ежедневно регистрируются до 3800 случаев заражения коронавирусом в сутки, однако, согласно новой информации, число случаев заболевания достигает уже 4000-5000 тысяч.
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