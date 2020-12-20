Смольный: в Петербурге осталось всего 27 свободных коек для пациентов с коронавирусом и пневмонией

Напомним, Петербург вышел на первое место среди всех российских регионов по коэффициенту заболеваемости, согласно подсчетам РБК. С начала октября в рейтинге лидировала Республика Алтай, где было выявлено рекордное значение во время второй волны (20,7).

Также стало известно, что официальная статистика COVID-19 не совпадает с данными межведомственного координационного совета, которые публикуются на сайте Смольного. По данным оперштаба, в Петербурге ежедневно регистрируются до 3800 случаев заражения коронавирусом в сутки, однако, согласно новой информации, число случаев заболевания достигает уже 4000-5000 тысяч.