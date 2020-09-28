Беглов поручил подготовить план по переводу бюджетников Петербурга на «удаленку»

«Представить предложения о возможности перевода на дистанционную работу сотрудников возглавляемых вами комитетов, районных администраций и подведомственных учреждений» Беглов поручил в ходе совещания с членами городского правительства. Также властям города поручено дать рекомендацию руководителям предприятий и организаций, с которыми они взаимодействуют.

По словам Беглова, Петербург должен быть готов к разным вариантам развития ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции. Как сообщает пресс-служба Смольного, «в европейских странах вновь начался большой подъем заболеваемости, есть рост и в некоторых российских регионах». «В Петербурге он не такой значительный, но каждый день заболевает больше двухсот человек. Наша система здравоохранения справляется с ситуацией, положение сейчас стабильное», — отметил Беглов.

«Сейчас петербуржцы возвращаются из отпусков, начался учебный год в школах и вузах, приехали на учебу студенты из других городов. Начинается сезон распространения ОРВИ и гриппа. Все это в целом осложняет ситуацию с инфекционными заболеваниями. Прошу всех, от кого зависит, чаще напоминать о необходимости носить маски, соблюдать социальную дистанцию и другие санитарные меры», — добавил губернатор Петербурга.