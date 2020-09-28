Губернатор Петербурга Александр Беглов поручил подготовить план по возвращению дистанционного формата работы. Переведут на «удаленку» пока только бюджетников, связанных с городским правительством.
Беглов поручил подготовить план по переводу бюджетников Петербурга на «удаленку»
«Представить предложения о возможности перевода на дистанционную работу сотрудников возглавляемых вами комитетов, районных администраций и подведомственных учреждений» Беглов поручил в ходе совещания с членами городского правительства. Также властям города поручено дать рекомендацию руководителям предприятий и организаций, с которыми они взаимодействуют.
По словам Беглова, Петербург должен быть готов к разным вариантам развития ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции. Как сообщает пресс-служба Смольного, «в европейских странах вновь начался большой подъем заболеваемости, есть рост и в некоторых российских регионах». «В Петербурге он не такой значительный, но каждый день заболевает больше двухсот человек. Наша система здравоохранения справляется с ситуацией, положение сейчас стабильное», — отметил Беглов.
«Сейчас петербуржцы возвращаются из отпусков, начался учебный год в школах и вузах, приехали на учебу студенты из других городов. Начинается сезон распространения ОРВИ и гриппа. Все это в целом осложняет ситуацию с инфекционными заболеваниями. Прошу всех, от кого зависит, чаще напоминать о необходимости носить маски, соблюдать социальную дистанцию и другие санитарные меры», — добавил губернатор Петербурга.
Напомним, о второй волне заболеваемости COVID-19 в Смольном начали говорить в начале августа. Новую вспышку заболеваемости прогнозируют в сентябре, что может привести к введению ранее снятых ограничительных мер. В первую очередь вновь могут закрыть в частности торговые центры — но полного локдауна обещают избежать. На фоне второй волны коронавируса уже начали готовить к приему пациентов временный госпиталь «Ленэкспо». Его расформировали в июле в связи с низкой нагрузкой.
В августе в России завершились клинические испытания вакцины против коронавируса, созданной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России. Препарат стал первой вакциной от коронавируса, зарегистрированной в мире — несмотря на то, что у добровольцев, испытавших ее на себе, выявлено 144 побочных эффекта. Препарат уже начал поступать в гражданский оборот и появился в Петербурге — на третьем этапе клинических исследований «Спутник V» получат почти 40 тысяч человек.
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