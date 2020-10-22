Смольный запретил работу общепита в ночное время до 29 ноября. Исключение сделают для вокзалов и заправок

До 29 ноября 2020 года работа организаций общественного питания в ночное время приостанавливается — за исключением общепита на вокзалах, заправках и в петербургском аэропорте «Пулково». Досугово-развлекательная деятельность организаций общественного питания также запрещена.

Согласно новой редакции постановления, нахождение пассажиров во всех видах транспорта общего пользования без средств индивидуальной защиты запрещено. Перевозчики обязаны не допускать пассажиров без средств индивидуальной защиты в транспортное средство.

Работодателям рекомендовано перевести на дистанционный режим максимально возможное количество работников.

Всем организациям и индивидуальным предпринимателям вне зависимости от видов деятельности необходимо принять стандарт безопасности в соответствии с требованиями Роспотребнадзора, а также получить QR-код, подтверждающий соответствие деятельности организации или индивидуального предпринимателя требованиям такого стандарта.

Также организациям и индивидуальным предпринимателям рекомендовано воздержаться от проведения торжественно-досуговых мероприятий.

Напомним, о том, что время работы общепита в Петербурге ограничат из-за коронавируса, стало известно в начале недели. Введение «комендантского часа» для петербургского общепита станет одной из мер, с помощью которых правительство города планирует сдерживать распространение коронавируса. Как сообщил вице-губернатор Евгений Елин, время работы ресторанов и баров может будет ограничено до 23:00 начиная с 26 октября.