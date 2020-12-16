Петербургский BIOCAD запустил производство вакцины от коронавируса «Спутник V». Первый миллион доз выпустят уже в декабре

Соглашение с разработчиком вакцины «Спутник V», Центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, был заключено 21 сентября. Позже в компании заявили, что уже в декабре 2020 года BIOCAD выпустит первый миллион доз препарата. Со временем компания намерена выпускать ежемесячно по 3-4 миллиона доз вакцины.

Как пишет «Фонтанка», то, сколько доз препарата будет оставаться в Петербурге, решит Министерство здравоохранения, отвечающее за ее распределение по регионам.

«Решение о производстве вакцины «Спутник V» на мощностях BIOCAD было принято еще в начале сентября. Нам удалось в очень сжатые сроки развернуть полноценное производство вакцины. В проектах по вакцинам задействовано более 400 наших сотрудников и инвестировано уже порядка 500 млн рублей собственных средств», — сообщил генеральный директор BIOCAD Дмитрий Морозов.

Напомним, ранее также стало известно, что вакцину от коронавируса «Спутник V», разработанную Центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи и зарегистрированную первой в мире, начнет производить еще одна петербургская компания. Препарат будет выпускать завод «Фармасинтез-Норд».

15 декабря во всех регионах России началась вакцинация от коронавируса. Препарат доставили со все субъекты страны. Петербург готов начать плановую вакцинацию. В город уже поступило 5,5 тысяч доз вакцины, до конца года развернут 70 прививочных пунктов. Начать «масштабную вакцинацию» 2 декабря поручил президент России Владимир Путин. В первую очередь привьют врачей и учителей.