Статистика пандемии: рестораторы Петербурга потеряли до 80% выручки из-за «новогодних» ограничений по коронавирусу

С 30 декабря 2020 года по 3 января 2021-го заведения общепита в Петербурге были закрыты, с 4 по 10 января им разрешили работать по сокращенному графику — принимать гостей только с 06:00 до 23:00. Исключением стали точки общепита на вокзалах, заправках, в аэропорту, столовые при организациях. Из-за введенных ограничений за период новогодних праздников рестораторы потеряли до 80% в выручке.

«Потери по выручке по сравнению с аналогичным периодом прошлого года достигают 70-80%. Рестораторы говорят, что у них просто забрали пять самых прибыльных дней работы, а потери ресторанов на фуд-кортах составляют все 100%, так как эти объекты полностью закрыты уже второй месяц», — приводит ТАСС слова омбудсмена по вопросам ликвидации нарушений прав предпринимателей в индустрии гостеприимства, президент Федерации рестораторов и отельеров России Игоря Бухарова.

По оценке эксперта, январь 2021 года «будет трудным» для ресторанного бизнеса Петербурга, «лучшие дни для получения прибыли уже упущены». Также негативные ожидания рестораторов от января этого года «основываются на понимании, что у многих потенциальных гостей просто стало меньше денег, доходы у многих сократились». Многим рестораторам предстоит «долгий период борьбы за свои проекты на фоне накопленных за прошлый год долгов по аренде, кредитам, а у некоторых и зарплате».

«В этом году и возвращение гостей в заведения шло не так активно. Сказывается ограничение по времени работы — только до 23:00. Многие отказываются от посещения ресторанов в пользу проведения совместных праздников, вечеринок и посиделок с родственниками и друзьями в домашних условиях, ведь не готовы, например, в пятницу вечером встать из-за столов ровно в 23:00 и разойтись по домам. Думаю, часть рестораторов столкнется с необходимостью фактического перезапуска некоторых своих проектов и решения множества конфликтных ситуаций», — добавил Бухаров.