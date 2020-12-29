«Оливье» и «Сельдь под шубой» по рецепту Росстата: насколько подорожали продукты для новогодних салатов в 2020 году

Эксперты Росстата подсчитали стоимость набора продуктов для новогодних салатов. В 2020 году традиционный «Оливье» подорожал на 6,14%, а «Сельдь под шубой» обойдется россиянам на 7,4% дороже.
Для приготовления салата «Оливье» по рецепту Росстата потребуется 400 граммов вареной колбасы, 400 граммов маринованных огурцов, 380 граммов зеленого горошка, 200 граммов майонеза, четыре яйца, 400 граммов картофеля, 200 граммов моркови и 100 граммов репчатого лука.
В среднем по России покупка продуктов для салата обойдется обойдется в 386,6 рубля за 2,3 килограмма. Это на 6,14% больше, чем год назад — в 2019-ом «Оливье» обошелся в 364,24 рубля.
Для приготовления салата «Сельдь под шубой» потребуется 300 граммов майонеза, 400 граммов картофеля, 100 граммов лука, два яйца, 300 граммов свеклы, 200 граммов моркови и 350 граммов соленой сельди.
Стоимость продуктов для селедки под шубой в ноябре текущего года составила 169,27 рубля за 1,7 килограмма, что на 7,4% выше, чем год назад — 157,61 рубля.
В 2020 году дешевле всего приготовить «Оливье» в Белгородской области, «Сельдь под шубой» — в Мордовии. Самые дорогие салаты для новогоднего стола получатся у жителей Чукотки. «Рост стоимости самых дорогих ингредиентов, вареной колбасы и сельди, составил 1,69% и 1,55% соответственно. Драйвером для повышения общего индекса салатов в этом году послужил рост цен на свежие и консервированные овощи и куриные яйца», — отметили в Росстате.
Большинство россиян решили провести новогодние праздники дома. 13% никуда не поедут, потому что боятся заболеть коронавирусом, а 34% хотели бы, но не сделают этого из-за отсутствия денежных средств. На празднование нового, 2021-го года россияне планируют потратить в среднем по 25 тысяч рублей. По сравнению с прошлым годом жители страны сократят расходы на подарки, увеличив траты на праздничный стол. Треть россиян (35%) загадают в новогодню ночь окончание пандемии в 2021 году, пятая часть жителей страны (20%) — найти чемодан с миллионом долларов.
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