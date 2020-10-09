Вся правда о БАДах и бесполезных медицинских исследованиях — объясняет врач-терапевт и эксперт из Сколково Ярослав Ашихмин
Как здоровому человеку почувствовать себя еще лучше?
Во многих случаях оказывается, что никакой биохакинг для прибавления сил организму не нужен. А необходимо лечение заболеваний — того же сонного апноэ или артериальной гипертензии. Итак, рациональный подход к работе врача с условно здоровым пациентом (который не жалуется на симптомы болезни, а хочет «улучшить здоровье») должен состоять из трех этапов. Первый — это выявление заболеваний, о которых не знает сам человек, и их лечение. Второй — профилактический чекап. Третий — улучшение функционирования организма. Как-то ко мне на приём пришёл пациент с конкретным запросом: «У меня бизнес-джет, я летаю из одной точки мира в другую. И хочу быть суперпродуктивным, хочу, чтобы у меня переговоры проводились и днём, и ночью». Так вот у этого самого бизнесмена вопрос решился на первом этапе. Мы диагностировали ему сонное апноэ — остановки дыхания во сне, которые мешали полноценно высыпаться. Это состояние уже давно лечится с помощью доступных и комфортных девайсов.
Какие исследования реально должны входить в чек-ап?
Давайте обратимся к рекомендациям USPSTF (Рабочая группа по профилактике заболеваний в США — прим. Ред.), где собраны все исследования, которые нужно делать здоровым людям. Разумеется, с точки зрения клинико-экономической эффективности. Самое главное в любом чек-апе — это детальный опрос пациента врачом. Мы до сих пор ориентируемся на ощущения людей на то, что они сами рассказывают о своем самочувствии. Нужно очень правильно опрашивать человека, чтобы собрать все данные. Молодым здоровым людям без факторов риска помимо опроса важно измерить артериальное давление, уровни холестерина и глюкозы. В чек-ап также могут входить:
- Клинический анализ крови. В первую очередь, для выявления железо-дефицитной анемии;
- Анализ на ТТГ (тиреотропный гормон). Чтобы оценить функцию щитовидной железы, достаточно проверить уровень ТТГ — ни Т3, ни Т4 вам не нужны. Я вижу огромные панели гормональных исследований, которые сдают пациенты, и прихожу в удивление. Как трактовать эти результаты, никто из врачей вообще не знает.
- Мочевая кислота. Исследование может указать на риск развития подагры и инсульта.
- Витамин D25, общий кальций.
- Электрокардиография (ЭКГ). Этот метод исследования достаточно провести один раз в жизни — и чем раньше, тем лучше. ЭКГ поможет узнать, нет ли у вас наследственных синдромов, которые повышают риски внезапной смерти.
- С-реактивный белок. Мой любимый биомаркер: при любом воспалении в организме уровень С-реактивного белка растет также, как курс доллара при поломке в экономике. Если к врачу приходит пациент-ипохондрик, этот важнейший параметр позволяет оценить реальное состояние человека. Низкий уровень С-реактивного белка (0 - 5 мг/л) часто отражает высокий уровень здоровья.
На какие исследования нет смысла тратить деньги и время?
- Комплексные гормональные исследования. Повторю, что не нужно тратить деньги на гормональные панели. Если мы измерим у условно здорового пациента уровень всех гормонов, обязательно найдем какие-то отклонения, корректировать которые не имеет смысла. Запомните: исследование подавляющей части гормонов необходимо для контроля и лечения эндокринных заболеваний. Исключение — ТТГ и тестостерон у мужчин.
- Анализ крови на онкомаркеры. Онкомаркеры не помогают выявить рак, это исследование не работает. Случай из практики — рак кишки IV стадии, пациент умирает, а все онкомаркеры отрицательные.
- Исследование иммунного статуса. Этот метод диагностики не эффективен, так как не отражает воспалительный процесс в периферической крови.
- Генетические тесты. Врачи сходятся во мнении, что делать то, что не приведёт к какому-то изменению терапии, не имеет смысла. Российские компании, рекламирующие генетические тесты, утверждают, что ты можешь что-то изменить благодаря полученной информации, но это не так.
- Анализ кала с исследованием микробиоты. Один из прорывов в медицине, который мы ожидаем в ближайшие десятилетия — это понимание взаимосвязи нашей микробиоты (слой бактерий в толстом кишечнике — прим. Ред.) с иммунной системой и ментальным статусом. А также возможность модифицировать микробиоту, влияя на здоровье. Однако чтобы исследовать микробиоту человека, надо извлечь иммунные клетки из стенки кишки и буквально на льду, как в лучшем рыбном ресторане, изучить их с помощью клеточного сортера. Анализы крови и кала никакой реальной информации о микробиоте не дают.
- Всевозможные УЗИ (щитовидной железы, брюшной полости, простаты). Еще один случай из практики — у нас наблюдалась пациентка, которая боялась умереть от рака поджелудочной железы из-за наследственной предрасположенности. Мы решили в нарушение всех стандартов делать ей МРТ брюшной полости каждый год — это информативнее, чем УЗИ. Однако в перерыве между двумя исследованиями опухоль успела вырасти до неоперабельного размера.
Стоит ли заказывать очередную порцию БАДов?
Пациенты уверены, что витамины и антикосиданты — источник жизни, а их полки на кухне заставлены покупками с iHerb. Но поливитамины не работают, за исключением редких ситуаций – например, фолиевая кислота при беременности, витамин D для пожилых мужчин с ожирением и при высоком риске переломов. Есть научные работы, которые показывают, что тот же прием витамина D у молодых здоровых людей не имеет смысла.
Многие убеждены в том, что если по результатам анализа не хватает какого-то микроэлемента, например, цинка, значит тебе его нужно обязательно восполнить. Но нет никаких доказательств того, что искусственное восполнение дефицитов витаминов и микроэлементов дает положительный эффект. Пожалуй, кроме коррекции уровня железа при железодефицитной анемии.
Более того, совершенно не изучены долгосрочные последствия любви к БАДам. Сейчас вы читаете это и думаете: «Ну что за идиот? Мне так хорошо помогают мои БАДы. Пью их, и у меня вообще все улучшается, а когда не пью — чувствую себя ужасно». В случае с добавками мы имеем дело с крайне высокой степенью субъективности у пациентов, которые говорят, что им что-то помогло. Но ваш личный опыт не сопоставим с опытом, который получают с использованием научного метода. Сейчас науке точно известно, что тот же прием бора, хрома, альфа-кеготлурата, аргинина, глутамина, рибозы, инозина не имеет смысл.
Также рекомендую всем смыть в унитаз свои комплексы антиоксидантов. Мы привыкли считать, что низкий уровень антиоксидантов — это плохо, а повышать его — это хорошо. Но в составе пилюли так, по всей видимости, не работает. Может быть, дело в неправильной работе систем доставок, в повышении концентрации антиоксидантов в крови, но не внутри самих клеток. Есть интересная теория, опубликованная в авторитетном медицинском журнале Lancet — о том, что при применении антиоксидантов может повышаться риск канцерогенеза. Когда раковая клетка становится на путь малигнизации (озлокачествления — прим. Ред.), она производит апоптоз, то есть самоубийство. Её нож — оксидант, она использует оксиданты для того, чтобы покончить с собой. Используя антиоксиданты, вы выбиваете из ее руки этот нож. Получается, что борясь со старением, мы можем повышать риск развития рака.
Можно ли верить инста-врачам?
У нас беда с инста-докторами — очень много врачей говорят, что якобы занимаются персонализированной медициной. Иногда я спрашиваю у пациента, кто ему это все назначил, а он отвечает: «Ну, это инста-доктор назначил».
Как не попасть к шарлатану, торгующему надеждой? Нужно удостовериться, что человек досконально знает все клинические рекомендации. Врач должен свободно владеть английским языком, чтобы оставаться в курсе современных тенденций медицины и последних исследования. Русские доктора ориентируются на старые записи и конспекты, а медицина меняется слишком быстро. У врача должно быть членство в международных ассоциациях, а также публикации в международных рецензируемых журналах — это можно проверить на ресурсе PubMed, введя фамилию доктора. В его работе должна присутствовать коллегиальность — например, переписка с мировыми лидерами мнений. А вот звания, степени и должности, увы, не значат почти ничего.
Что все же можно сделать, чтобы повысить свое здоровье?
- Вакцинация — против гриппа, ротавируса, менингококка, пневмококка, ВПЧ. В зависимости от возраста и показаний.
- Статины. В действительности у нас очень мало препаратов, которые у людей без тяжёлой болезни повышают продолжительность жизни. К ним я могу отнести статины — лекарства, снижающие уровень плохого холестерина, что приводит к повышению продолжительности жизни на 10%. Те, кто хочет заниматься биохакингом, кто ищет свой герапротектор, самый лучший выбор — статины. Разумеется, только по показаниям. Они ограничены у здоровых людей — это сочетание ЛНП (липопротеины низкой плотности, так называемый «плохой» холестерин — прим. Ред.) выше 4,9 и высокий уровень С-реактивного белка.
- Омега-3 жирные кислоты. Есть огромное количество споров, но, возможно, прием Омега-3 стабилизирует мембраны клеток сердца и снижает риск внезапной сердечной смерти. Плюс женщины считают, что улучшается состояние кожи.
- Витамин D. Ученые не определились, работают ли добавки витамина D у молодых здоровых людей, но он точно работает у пожилых мужчин с ожирением и при высоком риске переломов.
- Очистка воздуха. Микрочастицы проникают через легкие и повышают риск развития атеросклероза. Возможно, что фильтры для очистки воздуха с фотокатализом улучшают ситуацию.
- Когнитивно-поведенческая терапия и осознанность.
- Здоровый сон. Тем, кто хочет высыпаться, во-первых, нужно отказаться от алкоголя. Это страшная штука, которая меняет структура сна. Во-вторых, важно поддерживать режим. Человек по возможности ложиться спать в одно и то же время, готовиться ко сну. 5-гидрокситриптофан (5-HTP) я принимать не рекомендую, но можно есть курицу и индейку, которые содержат триптофан — конечно, не перед сном. Мелатонин работает при смене часовых поясов работает. Но нужно принимать его, полностью убирая источники света.
- Цель в жизни. Наличие цели невероятным образом связано с выживаемостью — можем вспомнить книгу австрийского психиатра Виктора Франкла «Сказать жизни „Да!“: Психолог в концлагере». Также есть две отличные научные работы с прекрасной методологией, которые показывают, что наличие цели в жизни чуть ли не в два раза снижает смертность. И очень многие биохакеры, которые гордятся своими достижениями, возможно достигают чего-то не благодаря многочисленным исследованиям и приему лекарств, а благодаря тому, что у них есть цель в жизнь. Имейте цель в жизни и больше двигайтесь!
Записала Карина Сиразетдинова.
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