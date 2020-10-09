Вся правда о БАДах и бесполезных медицинских исследованиях — объясняет врач-терапевт и эксперт из Сколково Ярослав Ашихмин

Более того, совершенно не изучены долгосрочные последствия любви к БАДам. Сейчас вы читаете это и думаете: «Ну что за идиот? Мне так хорошо помогают мои БАДы. Пью их, и у меня вообще все улучшается, а когда не пью — чувствую себя ужасно». В случае с добавками мы имеем дело с крайне высокой степенью субъективности у пациентов, которые говорят, что им что-то помогло. Но ваш личный опыт не сопоставим с опытом, который получают с использованием научного метода. Сейчас науке точно известно, что тот же прием бора, хрома, альфа-кеготлурата, аргинина, глутамина, рибозы, инозина не имеет смысл.

Также рекомендую всем смыть в унитаз свои комплексы антиоксидантов. Мы привыкли считать, что низкий уровень антиоксидантов — это плохо, а повышать его — это хорошо. Но в составе пилюли так, по всей видимости, не работает. Может быть, дело в неправильной работе систем доставок, в повышении концентрации антиоксидантов в крови, но не внутри самих клеток. Есть интересная теория, опубликованная в авторитетном медицинском журнале Lancet — о том, что при применении антиоксидантов может повышаться риск канцерогенеза. Когда раковая клетка становится на путь малигнизации (озлокачествления — прим. Ред.), она производит апоптоз, то есть самоубийство. Её нож — оксидант, она использует оксиданты для того, чтобы покончить с собой. Используя антиоксиданты, вы выбиваете из ее руки этот нож. Получается, что борясь со старением, мы можем повышать риск развития рака.