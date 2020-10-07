СПбГУ переводит студентов на дистанционный формат обучения из-за распространения коронавируса

Онлайн-режим обучения вводят в СПбГУ с понедельника, 12 октября — как пишет университетская газета iUni, «удаленка» продлится до 1 ноября. Решение о переводе на дистанционный формат обучение было принято на совещании руководителей факультетов и институтов с проректорами Мариной Лавриковой и Еленой Черновой в связи с с ростом числа заражений коронавирусом.

Напомним, ранее всех студентов Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета «ЛЭТИ» также перевели на дистанционный формат обучения из-за распространения коронавируса.

В конце сентября студентов одного из общежитий СПбГУ в Петергофе закрыли на карантин по коронавирусу. Вирус был обнаружен у членов семьи одного из преподавателей вуза, поэтому его, как и контактирующих с ним обучающихся, направили на самоизоляцию. Закрытые в общежитии студенты жаловались на нехватку еды — решать проблему администрация университета предложила с помощью волонтеров.