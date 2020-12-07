По подсчетам ученых, пик по количеству активных случаев заболевания коронавирусом в Москве ожидается 10-12 декабря — 149-151 тысяча болеющих. В Петербурге пик придется на 15-16 декабря — 64-65 тысяч. Как отмечают авторы новой модели прогнозирования, эти значения необходимо учитывать, чтобы понимать уровень загрузки системы здравоохранения и планировать ее работу.

В целом по России ежедневный прирост новых случаев заболевания в течение последних двух недель — от 24 до 27 тысяч в сутки. В случае, если такой уровень прироста сохранится в течение следующих 7-10 дней, Россия выйдет на плато и в дальнейшем число заболевших начнет уменьшаться, 22 декабря страна может выйти на пик по количеству активных случаев с числом болеющих в диапазоне от 514 до 517 тысяч болеющих. По состоянию на 7 декабря, это число составляет 488 727.

По мнению экспертов, новый метод прогнозирования ученых из СПбГУ интересный, но их расчеты вызывают сомнения — так как «официальные данные не годятся для использования в прогнозировании реальной динамики эпидемии или для надежного сравнения разных стран между собой». Учитывая опыт разных стран, универсальных законов развития эпидемии не существует, считает директор по исследованиям агентства Data Insight Борис Овчинников.

«Скорость и длительность подъема, резкость перехода к спаду, глубина снижения, интервал между двумя волнами могут очень сильно варьироваться. И мы это видим по России — время начала нынешней волны в регионе не зависит от того, когда в регионе была первая волна. Да и сам характер этой волны в разных регионах разный — где-то резкий, но относительно короткий всплеск, а где-то долгий подъем с временными паузами и даже отступлениями», — рассказал «Известиям» Овчинников.

Число заболевших коронавирусом в России превысило 2 миллиона 488 тысяч, в Москве — 654 тысячи, в Петербурге — 151 тысячу, в мире — 67 миллионов человек. «Собака.ru» ведет трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.