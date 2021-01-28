Boeing отчитался о максимальном годовом убытке, а Apple — о рекордной выручке. Вот сколько потеряли и заработали корпорации за 2020-ый

Чистый убыток Boeing в 2020 году составил 11,94 миллиарда долларов — в сравнении с 636 миллионами в 2019-ом. За год он увеличился в 19 раз и стал рекордным за всю историю компании. Выручка авиастроительной корпорации за минувший год также упала на 24% — до 58,2 миллиарда долларов. Как пишет The Wall Street Journal, финансовые проблемы Boeing связаны со снизившимся в период пандемии спросом на самолеты, а также запретом на полеты лайнера Boeing 737 MAX.

«Мы ожидаем, что авиаперевозкам потребуется около трех лет, чтобы вернуться к уровню 2019 года, а нам — еще несколько лет, чтобы вернуться к нашим долгосрочным тенденциям роста», — говорит генеральный директор Boeing Дэвид Кэлхун, называя 2020 год «исключительно сложным» для авиационной отрасли.

О рекордах также отчиталась американская корпорация Apple. Ее выручка в первом квартале 2021 года, который закончился 26 декабря 2020-го, впервые превысила 100 миллиардов долларов. Выручка составила рекордные 111,4 миллиарда долларов, что на 21% больше по сравнению с аналогичным периодом годом ранее — 91,8 миллиардов. Чистая прибыль Apple выросла до 28,75 миллиарда долларов в сравнении с 22,23 миллиарда долларов в 2019 году. Рыночная капитализация компании составляет 2,4 триллиона долларов.

«Показатели нашего бизнеса за декабрьский квартал были обеспечены двузначным ростом в каждой категории продуктов, что привело к рекордным показателям выручки в каждом из наших географических сегментов и рекордно высоким показателям для нашей установленной базы активных устройств», — отметил финансовый директор Apple Лука Маэстри.