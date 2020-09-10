Мариинская больница ищет добровольцев для испытания американской вакцины от коронавируса

Третья фаза двойного слепого плацебо-контролируемого клинического исследования вакцины против COVID-19 от американской компании MSD (Merck Sharp & Dohme) начнется в октябре-ноябре 2020 года, привлечь к участию в ней планируется 30 тысяч человек — в том числе более 3 тысяч россиян. К участию в испытаниях приглашают людей старше 18 лет, не имеющих в анамнезе перенесенный коронавирус и ранее не прививавшихся от COVID-19.

В первый день участникам исследования введут вакцину или плацебо, после чего будут наблюдать, время от времени совершая забор крови для определения титра антител. Всего планируется 6 визитов: на 28 и 84 дни, а затем на 6, 12, 18 и 24 месяц.

Не разрешать участвовать в исследовании петербуржцам с признаками ОРВИ, ослабленным иммунитетом, врожденным или приобретенным иммунодефицитом, ВИЧ-инфекцией, лимфомой или лейкозом, нарушением свертываемости крови, противопоказаниям к внутримышечной вакцинации, злокачественными опухолями (за исключением адекватно леченного базально-клеточного или плоскоклеточного рака кожи или рака шейки матки). Также под запрет попадают люди, проходящие иммуносупрессивную терапию, уже прошедших вакцинацию любой неживой и живой вакциной, а также совершавших переливание крови.

Напомним, в августе в России завершились клинические испытания вакцины против коронавируса, созданной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России. Препарат стал первой вакциной от коронавируса, зарегистрированной в мире — несмотря на то, что у добровольцев, испытавших ее на себе, выявлено 144 побочных эффекта.

Директор центра Александр Гинцбург заявил, что массовая вакцинация россиян может начаться уже в начале осени. При этом в правительстве считают, что массовое применение препарата без ограничений станет возможным только в начале следующего года. Научный центр «Вектор» заявил, что производство вакцины от COVID-19 готовятся начать в ноябре, а ближе к концу года — прививать. Вакцинация от коронавируса в России будет бесплатной.