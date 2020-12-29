«Дышит сама — вот это хороший показатель»: петербургские медики о состоянии здоровья Алисы Фрейндлих

Как рассказали в Северо-Западном окружном научно-клиническом центре имени Соколова, Алиса Фрейндлих находится в отделении интенсивной терапии — в тяжелом, но стабильном состоянии. За ней ведется круглосуточное наблюдение, актриса получает кислородную поддержку и необходимые лекарства.

«Она в сознании и разговаривает, а еще дышит сама — вот это хороший показатель. Прогнозов пока никаких нет», — приводит «Фонтанка» слова источника в больнице.

Собеседник также прокомментировал слухи о том, что Фрейдлих якобы поинтересовалась у врачей, когда ей можно будет покурить. «Я думаю, что она могла на эту тему пошутить, но ей точно не до этого пока», — добавил он.

Напомним, о том, что Алиса Фрейндлих госпитализирована с коронавирусом, стало известно в минувший понедельник, 28 декабря. «25 декабря народная артистка СССР Алиса Бруновна Фрейндлих была госпитализирована в клиническую больницу № 122 имени Л. Г. Соколова ФМБА России в связи с диагнозом «коронавирус». В настоящий момент актриса получает интенсивную терапию под постоянным контролем врачей, в связи с чем и находится в реанимационной палате. Состояние Алисы Фрейндлих стабильное», — сообщили «Собака.ru» в пресс-службе БДТ.

«Собака.ru» желает Алисе Бруновне Фрейндлих скорейшего выздоровления и следит за состоянием здоровья актрисы. Новость будет обновляться.