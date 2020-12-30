Как будут работать поликлиники Петербурга в период новогодних праздников? Опубликован график

Амбулаторно-поликлинические учреждения Петербурга готовы к бесперебойной работе в предпраздничные и праздничные дни. В лабораториях для выполнения ПЦР-анализов обеспечен запас реактивов и расходных материалов. Также поликлиники имеют запас бесплатных лекарств для пациентов с коронавирусом — их хватит на все новогодние праздники.

Участковая служба поликлиник будет работать в режиме «рабочего дня», прием врачей-специалистов будет осуществляться с 09:00 до 15:00 в одной из взрослых поликлиник района по графику. Также в период новогодних праздников будут работать 15 лабораторий для проведения анализов.

Продолжат работать КТ-центры, куда пациентов будет доставлять в праздники специально оборудованное такси. Будет продолжена вакцинация от коронавирусной инфекции.

Список дежурных поликлиник и травмпунктов во время новогодних каникул можно посмотреть здесь.

Напомним, в преддверии новогодних праздников губернатор Петербурга Александр Беглов напомнил горожанам о необходимости соблюдать меры предосторожности в период пандемии. Он призвал избегать массовых мероприятий и оставаться дома.