Как будут работать поликлиники Петербурга в период новогодних праздников? Опубликован график

Амбулаторно-поликлинические учреждения Петербурга готовы к бесперебойной работе в предпраздничные и праздничные дни. График, по которому поликлиники будут принимать пациентов, опубликовал Комитет по здравоохранению.
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Фото: Shutterstock.com
Амбулаторно-поликлинические учреждения Петербурга готовы к бесперебойной работе в предпраздничные и праздничные дни. В лабораториях для выполнения ПЦР-анализов обеспечен запас реактивов и расходных материалов. Также поликлиники имеют запас бесплатных лекарств для пациентов с коронавирусом — их хватит на все новогодние праздники.
Участковая служба поликлиник будет работать в режиме «рабочего дня», прием врачей-специалистов будет осуществляться с 09:00 до 15:00 в одной из взрослых поликлиник района по графику. Также в период новогодних праздников будут работать 15 лабораторий для проведения анализов.
Продолжат работать КТ-центры, куда пациентов будет доставлять в праздники специально оборудованное такси. Будет продолжена вакцинация от коронавирусной инфекции.
Список дежурных поликлиник и травмпунктов во время новогодних каникул можно посмотреть здесь.
Напомним, в преддверии новогодних праздников губернатор Петербурга Александр Беглов напомнил горожанам о необходимости соблюдать меры предосторожности в период пандемии. Он призвал избегать массовых мероприятий и оставаться дома.
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