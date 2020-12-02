Как пишет «Фонтанка», 75-летняя петербурженка почувствовала недомогание 25 ноября. В ночь на 26-ое ее состояние ухудшилось — температура поднялась выше 38 градусов, из других симптомов был только насморк. В «неотложке» Московского районе на вызов дочери петербурженки ответили, что температура не критичная — надо сбить ее жаропонижающим и лечь спать.

Однако парацетамол не помог, и утром 26 ноября дочь 75-летней петербурженки обратилась в городскую станцию скорой помощи. Медики приехали через 20 минут, изменили уровень насыщения крови кислородом — тогда сатурация была 91, поставили укол и посоветовали вызвать врача на дом. Дочь стала звонить в поликлинику №21. На скриншоте видно, что сделала она это 160 раз. Женщина пыталась дозвониться в регистратуру, колл-центр, диспетчеру скорой помощи поликлиники и даже секретарю.

«Мы чувствовали бессилие. Температура не сбивалась. Врач пришла в десятом часу вечера, на пять минут. Послушала легкие, сказала, что есть подозрение на воспаление. Выписала антибиотик, противовирусное и пробиотик. Дала направление на флюорографию в 21-ю поликлинику на 27 ноября. Оказалось, что там «технический день». Участковый врач дала нам направление, даже не зная, что флюорография работать не будет. Человек с температурой и подозрением на воспаление легких проездил просто так», — рассказывает дочь Светлана.

К 30 ноября 75-летней петербурженке стало хуже, началась одышка, сатурация упала до 90 — тогда как уже при падении до 95 необходима медицинская помощь. Вечером Светлана вновь вызвала скорую, ждать которую пришлось около 4 часов. Диспетчер заявила — принять больную могут в Мариинской больнице. В приемном покое петербурженка оказалась только к 2 часам ночи, однако свободных мест в палатах не было. На кушетке в коридоре у нее взяли анализы, подключили к кислороду.

«До 8 утра мама лежала в приемном покое на кушетке. Потом, видимо, начали поступать другие пациенты, и ее посадили в приемном покое на лавочку. Человек с температурой, подтвержденным ковидом и гипертонией провел в коридоре 12 часов. В полдень мама говорит мне по телефону: «Я уже начинаю замерзать». По голосу слышу, что задыхается. Я стала звонить всюду, куда только можно. Из справочной меня перенаправили на диспетчерскую, диспетчерская переключила на врача. Мне объяснили, что в больнице ничего не могут поделать, только ждать, не освободится ли место в палате во время выписки», — рассказывает Светлана. Ее 75-летней маме пришлось ждать свободную койку до часу дня.

В Комитете по здравоохранению объяснили случившееся пиковой нагрузкой. «Сейчас большой оборот коек, выписывают примерно столько же пациентов, сколько и госпитализируют. Но госпитализируют не всех, кого привозят по скорой, — после обследования врач может отпустить пациента домой, если у него до 25% поражения легких по данным компьютерной томографии», — заявили в пресс-службе комитета.