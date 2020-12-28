Алиса Фрейндлих госпитализирована с коронавирусом

По данным Telegram-канала «Mash на Мойке», 86-летняя Алиса Фрейндлих уже несколько дней находится в реанимации инфекционного отделения 122-й больницы имени Соколова на проспекте Культуры. По предварительным данным, у нее обширное поражение легких. Ближайший спектакль в БДТ имени Товстоногова с участием актрисы отменен.

Как пишет Telegram-канал Life Shot, Фрейндлих госпитализировали 25 декабря, на тот момент у нее было поражено 36% легких. По данным канала, сейчас поражение составляет 80%, актрису подключили к аппарату для неинвазивной вентиляции легких

Историк Константин Богуславский со ссылкой на знакомых из Большого драматического театра также сообщил о болезни Фрейндлих. «Как сообщили друзья из БДТ, драгоценнейшая и прекраснейшая Алиса Бруновна Фрейндлих несколько дней назад попала в 122 медсанчасть с ковидом и пневмонией. С учетом возраста это очень тревожит и беспокоит», — приводит «Коммерсантъ» слова историка.

Болезнь Алисы Фрейндлих подтвердил актер Олег Басилашвили. «Да, я говорил вчера с ней, она находится в больнице», — сказал он изданию Daily Storm. На вопрос о том, правдивы ли сообщения об обширном поражении легких, Басилашвили заявил, что «слухами не питается».

В Большом драматическом театре имени Товстоногова также подтвердили болезнь Алисы Фрейндлих. Актриса госпитализирована с диагностированным коронавирусом, получает интенсивную терапию и находится в стабильном состоянии.

«25 декабря народная артистка СССР Алиса Бруновна Фрейндлих была госпитализирована в клиническую больницу № 122 имени Л. Г. Соколова ФМБА России в связи с диагнозом «коронавирус». В настоящий момент актриса получает интенсивную терапию под постоянным контролем врачей, в связи с чем и находится в реанимационной палате. Состояние Алисы Фрейндлих стабильное», — сообщили «Собака.ru» в пресс-службе БДТ.