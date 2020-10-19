Время работы общепита в Петербурге ограничат до 23:00 из-за коронавируса

Введение «комендантского часа» для петербургского общепита станет одной из мер, с помощью которых правительство города планирует сдерживать распространение коронавируса. Как сообщил вице-губернатор Евгений Елин, время работы ресторанов и баров может будет ограничено до 23:00 начиная с 26 октября.

«Мы объявляли, что с 26 октября ужесточаем контроль. Очевидно, с 26-го эти меры будем вводить. На этой неделе будут коррективы в 121-е постановление. Мы избегаем мер, которые затрагивают экономику, то есть не планируем никого закрывать. Но будем вводить ограничения на ночную жизнь — дискотеки, караоке», — сообщил «Фонтанке» Елин.

Напомним, о второй волне заболеваемости COVID-19 в Смольном начали говорить в начале августа. Новую вспышку заболеваемости в Смольном прогнозировали в сентябре, эксперты считают, что она может быть зафиксирована в начале ноября. При самом пессимистичном сценарии уже к началу зимы число активных больных COVID-19 в Петербурге может достигнуть 18 тысяч человек.

На фоне второй волны коронавируса уже подготовили к приему пациентов временный госпиталь «Ленэкспо». Его расформировали в июле в связи с низкой нагрузкой. Увеличили число коек для пациентов с COVID-19 и власти Ленобласти. Мэрия Москвы вновь частично вводит ограничения. Губернатор Петербурга Александр Беглов также поручил подготовить план по возвращению дистанционного формата работы.