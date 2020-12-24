В Великобритании обнаружен еще один новый штамм коронавируса. Он может быть заразнее ранее выявленных мутаций.

Случаи заболевания новым штаммом коронавируса диагностированы в Лондоне и на северо-западе Англии и связаны с контактами людей, которые посещали ЮАР. Сейчас в королевстве введены ограничения на поездки в Южную Африку — как пишет BBC, всем, кто посещал страну в течение последних двух недель и всем, кто контактировал с заболевшими, рекомендовано немедленно уйти на карантин.

Мутация получила название N501Y — она находится в той части вируса, которая отвечает за заражение клеток организма. По словам министра здравоохранения Великобритании Мэтта Хэнкока, новый штамм коронавируса «вызывает серьезное беспокойство» и любой человек, кто мог контактировать с заболевшими, должен избегать «любых контактов с любым другим человеком».

Доктор Сьюзан Хопкинс, специалист Службы общественного здравоохранения Англии, также отмечает, что штамм может быть более заразным предыдущих выявленных, однако его только начали изучать. Она уверена, что карантин и запрет поездок будут контролировать его распространение.

Напомним, с 16 декабря в Лондоне ввели ограничения по коронавирусу третьего, высшего уровня. Закроются заведения общепита, театры и кинотеатры, а людям запретят встречаться со всеми, кроме ближайших родственников и сожителей. С 22 декабря Россия приостановила авиасообщение с Великобританией. Ранее Италия, Нидерланды и Бельгия также отменили авиасообщение с королевством в связи с распространением нового, более заразного штамма коронавируса. Аналогичные меры готовы принять во Франции и Германии.

Число заболевших коронавирусом в России превысило 2 миллиона 963 тысяч, в Москве — 764 тысяч, в Петербурге — 215 тысяч, в Великобритании — более 2 миллиона 155 тысяч, в мире — 78 миллионов человек. В Петербурге заканчиваются койки для пациентов с коронавирусом, город подходит к «красной черте» по заполняемости перепрофилированных больниц. После Нового года госпитализировать заболевших будет некуда. К 20 декабря в Петербурге осталось всего 27 свободных коек для пациентов с коронавирусом и пневмонией. «Собака.ru» ведет трансляцию новостей о коронавирусе. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.