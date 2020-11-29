Число свободных коек для пациентов с коронавирусом сократилось до 7,6%

По его словам, 25 ноября был побит абсолютный рекорд госпитализаций за все время пандемии – 917 человек. Лисовец подчеркнул, что такие показатели создают беспрецедентную нагрузку на стационарную службу города. На сегодняшний день в городе развернуто 10 846 коек для пациентов с коронавирусом и пневмоний, а свободны 822 койки, что составляет 7,6%.

«В выходные количество свободных коек традиционно сокращается за счет небольшой выписки больных. С понедельника выписка пациентов существенно возрастает. В Петербурге планируется дальнейшее перепрофилирование медицинских учреждений для приема больных с коронавирусом», — добавил он.