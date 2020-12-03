«Отмечайте дома, ешьте оливье»: в Смольном объяснили введение новогодних запретов по коронавирусу

По словам Елина, логика новых ограничений «состоит из трех простых вещей». Первое — снижение туристической привлекательности Петербурга на период каникул. Для этого в городе закрыли океанариумы, зоопарки, отменили все массовые и культурные мероприятия массовые, культурные, в том числе убрали детские спектакли.

Второе — ограничения нужны, чтобы «не кучковаться на Новый год». Для этого в Петербурге ограничили работу ресторанов. В качестве компенсации Смольный увеличит количество ларьков, где можно «что-то съесть и выпить без толкучки». «Ходить можно, загуливаться не надо. Хочется встречать Новый год — отмечайте дома, ешьте оливье. В праздники давайте гулять на воздухе», — заявил «Фонтанке» Елин.

Не обошлось и без «уроков Басты», концерты которого в Ледовом дворце 27 и 28 ноября прошли при большом количестве зрителей и без соблюдения мер безопасности. «Уроки Басты, из которых нужно было сделать выводы. Мы хотели разрешить не возвращать билеты, которые раньше продали. Но бизнес стал злоупотреблять», — отметил вице-губернатор.

В новогодние праздники петербуржцам ничего не остается, как «гулять на улице», говорит вице-губернатор. Все это сделано «не для того, чтобы кому-то что-то доказать или отомстить», главное сейчас — «исключить ситуации, в которых возможна массовая тусовка или заражение». «Те, кому нравится пить, в театры не пойдут», считает Елин и предлагает альтернативу — посещать фитнес, бассейны, спортзалы и парки, которые закрыты не будут.