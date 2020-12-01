По словам Беглова, на сегодняшний день ситуация с коронавирусом в Петербурге непростая. Об этом также говорят в Минздраве. Стационары и врачи работают с перегрузом, и только всеобщее соблюдение правил может остановить рост заболеваемости и снизить нагрузку на систему здравоохранения.

«Мы делаем все возможное, чтобы бизнес не останавливался, чтобы он продолжал работать. Но важно, чтобы все соблюдали элементарные правила — те, которые требует Роспотребнадзор: маски, перчатки, дистанция. Что касается концертной, театральной деятельности. Что, сложно соблюдать правила? Не сложно», — отметил Беглов.

В случае нарушения правил по отношению к организаторам и участникам мероприятия будут приниматься жесткие меры. Пока, по словам Беглова, соблюдение правил удается только классическим театрам.

«Но на концертах — посмотрите, что творится. Что, завтра все концерты будем закрывать, послезавтра вообще все закроем? Койки и врачи не бесконечны. Нельзя за счет кого-то получать деньги или развлекаться. Трудная ситуация в городе, и только совместная ответственность даст возможность победить пандемию. Мы уже ее прошли при первом подъеме, сейчас нужно точно также ее пройти при втором подъеме — или тогда придется все закрыть», — заявил губернатор.

Напомним, до середины января в Петербурге сохраняются дополнительные требования к допуску посетителей в театры, концертные залы, концертные площадки и кинотеатры, главное из которых — занять не более 50% мест от общей заполняемости. О том, как они будут работать и что делать клубам с танцполами, рассказал «Собака.ru» заместитель председателя Комитета по культуре Федор Болтин.