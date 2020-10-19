Более 400 выпускников по всей России заразились коронавирусом за время сдачи ЕГЭ в 2020 году

«У нас было в период экзаменов... Свыше 400 ребят заразились ковидом, попали в больницу», — отметил Музаев в ходе ежегодной Всероссийской встречи с родителями и учащимися школ и вузов. При том количестве участников ЕГЭ, которое было в 2020 году, Рособрнадзор ожидал худших показателей. По словам главы ведомства, этого удалось избежать благодаря санитарным мерам — их без послаблений сохранят и в период сдачи Единого государственного экзамена в 2021 году.

Напомним, все университеты России ушли на внеплановые каникулы с 28 марта по 5 апреля из-за распространения коронавируса. Негосударственным вузам было рекомендовано освободить студентов от посещений. С 23 марта все школы также ушли на каникулы. В 2020 году Единый государственный экзамен должен был начаться 8 июня, однако позже был официально перенесен на более поздний срок.

Новый учебный год в Петербурге начался в срок и с соблюдением правил безопасности. Уже в сентябре случаи заражения коронавирусом были выявлены в десятках школ, в октябре отправили на карантин по коронавирусу и ОРВИ более 100 классов. После продленных из-за распространения коронавируса каникул не все учащиеся Москвы вернулись в школы — учеников 6-11-х классов перевели на дистанционное обучение.