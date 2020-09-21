«Мы говорили об этом неоднократно, что во второй декаде сентября мы увидим значимые цифры. Они сегодня и есть, каждый случай, который зарегистрирован сегодня, эпидемиологически понятен, ничего непонятного, неизвестного в сегодняшней ситуации нет», — приводит ТАСС слова Поповой. Глава Роспотребнадзора также отметила, что в целом ситуация с распространением COVID-19 стабильная, поэтому вводить новые ограничительные меры не требуется.

Напомним, о второй волне заболеваемости COVID-19 в Смольном начали говорить в начале августа. Новую вспышку заболеваемости прогнозируют в сентябре, что может привести к введению ранее снятых ограничительных мер. В первую очередь вновь могут закрыть в частности торговые центры — но полного локдауна обещают избежать. На фоне второй волны коронавируса уже начали готовить к приему пациентов временный госпиталь «Ленэкспо». Его расформировали в июле в связи с низкой нагрузкой.

Правительство Петербурга уже разработало примерный план действий на случай второй волны новой коронавирусной инфекции. А к декабрю в России число заболевших коронавирусом превысит 2 миллиона, считает глава компании-производителя лекарства от COVID-19 «Р-Фарм» Алексей Репик.