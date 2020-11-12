Студентов российских вузов переводят на дистанционное обучение до февраля 2021 года

Обеспечить переход на дистанционное обучение обязаны руководители находящихся в ведении Министерства науки и высшего образования России университетов Москвы и Петербурга. Перевод на «удаленку» студентов региональных вузов рекомендовано по согласованию с территориальным Роспотребнадзором. Приказ не распространяется на студентов, обучающихся по программам медицинского образования.

С 26 октября сотрудники транспортных предприятий и таксисты имеют право отказать в проезде петербуржцам без масок. До 29 ноября в Петербурге запрещена работа общепита в ночное время и работа фуд-кортов. Федеральные музеи Москвы приостановят работу временных выставок до середины января 2021 года. До этого же времени в Петербурге устанавливаются дополнительные требования к допуску посетителей в театры, концертные залы, концертные площадки и кинотеатры.