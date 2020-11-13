Таиланд открывает границы для российских туристов со счетом в банке на 1,3 млн рублей

Чтобы претендовать на получение визы типа TR, необходимо подтвердить наличие на банковском счете эквивалента суммы в 500 тысяч бат — около 1,3 миллиона рублей. Также понадобится оформить страховку на сумму не менее 100 тысяч долларов на весь срок пребывания в Таиланде — она должна покрывать расходы на лечение COVID-19. Стоимость самой визы составит 30-40 евро.

Как пишет издание Travel Off Path, по прибытии в Таиланд туристам необходимо предоставить отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, после чего сдать анализ повторно в аэропорту. Затем необходимо отправиться на 14-дневный карантин.

Напомним, с 27 марта правительство России отмило все авиарейсы за рубеж. Приостановилось регулярное и чартерное авиасообщение со всеми странами — за исключением полетов, связанных с вывозом россиян. С 1 августа Россия возобновила авиасообщение с Турцией, Танзанией, Великобританией и Австрией, в последнюю усложняются правила въезда. В ноябре авиакомпания Turkish Airlines планировала удвоить количество рейсов из Петербурга в Стамбул.

С 15 августа Россия возобновила авиасообщение с Швейцарией. Также открыта граница с Абхазией, а Польша исключила Россию из списка стан, авиасообщение с которыми запрещено из-за COVID-19. С 1 ноября Россия возобновила авиасообщение с Сербией, Кубой и Японией. А вот в страны Евросоюза пока не попасть — Россия так и не вошла в список государств, с которыми разрешено воздушное сообщение.