В Петербурге могут разрешить работу общепита в ночное время. Вслед за Москвой

Как пишет «Фонтанка», отмена ограничения на работу в ночное время для ресторанов и баров Петербурга состоится с высокой долей вероятности — в новой редакции постановления «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», подготавливающейся в настоящий момент. При этом запрет ночных клубов и дискотек могут сохранить.

Также с высокой долей вероятности правительство Петербурга разрешит работу отдельных ресторанов в ТЦ или проведение спортивных мероприятий со зрителями без специального согласования с Роспотребнадзором. Кроме того, Смольный может смягчить условия работы концертных площадок и кинотеатров. Сейчас их заполняемость составляет 25%, тогда как театрам можно продавать до половины билетов.

Напомним, с 27 января кафе, барам и клубам Москвы разрешили работать ночью. Пандемия идет на спад, и в этих условиях, по словам Собянина, долг властей «создать условия для максимально быстрого восстановления экономики, в первую очередь — наиболее пострадавших отраслей потребительского рынка». Также было отменено требование о переводе не менее 30% сотрудников в режим дистанционной работы.