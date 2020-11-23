В Петербурге, Архангельске и еще 11 регионах России зафиксированы рекорды по числу заболевших коронавирусом

«Ситуация в регионах, безусловно, разная и по интенсивности эпидпроцесса, и по мерам реагирования. Наиболее высокие значения суточного показателя заболеваемости на прошедшей неделе отмечены были в Республике Карелия, в Республике Алтай, Ямало-Ненецком автономном округе, Петербурге, Мурманской области, Республике Коми, Туве, Хакасии, Магаданской области, Архангельской области, Республике Бурятия, Псковской и Новгородской областях», — заявила Попова.

По словам главы Роспотребнадзора, за прошедшую неделю показатель распространения коронавируса в России составлял единицу, не превышая ее — такую статистику показывали 53 региона страны. Однако в восьми регионах показатель значительно превышал допустимые значения.

«Самый высокий показатель распространенности и распространения дальнейших инфекционных процессов зарегистрирован в Республике Алтай, Еврейской автономной области, Вологодской области, Санкт-Петербурге, Смоленской области, Пермском крае, Республике Крым и Ненецком автономно округе. Здесь надо обратить особое внимание на принятие всех мер», — отметила Попова.