В Петербурге, Архангельске и еще 11 регионах России зафиксированы рекорды по числу заболевших коронавирусом

13 регионов России в течение прошедшей недели поставили рекорд по суточному приросту числа заболевших коронавирусом. В числе них Петербург, Архангельская и Псковская области, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
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«Ситуация в регионах, безусловно, разная и по интенсивности эпидпроцесса, и по мерам реагирования. Наиболее высокие значения суточного показателя заболеваемости на прошедшей неделе отмечены были в Республике Карелия, в Республике Алтай, Ямало-Ненецком автономном округе, Петербурге, Мурманской области, Республике Коми, Туве, Хакасии, Магаданской области, Архангельской области, Республике Бурятия, Псковской и Новгородской областях», — заявила Попова.
По словам главы Роспотребнадзора, за прошедшую неделю показатель распространения коронавируса в России составлял единицу, не превышая ее — такую статистику показывали 53 региона страны. Однако в восьми регионах показатель значительно превышал допустимые значения.
«Самый высокий показатель распространенности и распространения дальнейших инфекционных процессов зарегистрирован в Республике Алтай, Еврейской автономной области, Вологодской области, Санкт-Петербурге, Смоленской области, Пермском крае, Республике Крым и Ненецком автономно округе. Здесь надо обратить особое внимание на принятие всех мер», — отметила Попова.
С 26 октября сотрудники транспортных предприятий и таксисты имеют право отказать в проезде петербуржцам без масок. С 23 ноября запрещается присутствие зрителей на спортивных мероприятиях. До 29 ноября в Петербурге запрещена работа общепита в ночное время и работа фуд-кортов. Федеральные музеи Москвы приостановят работу временных выставок до середины января 2021 года. До этого же времени в Петербурге устанавливаются дополнительные требования к допуску посетителей в театры, концертные залы, концертные площадки и кинотеатры. Студентов российских вузов переводят на дистанционное обучение до февраля 2021 года.
Число заболевших коронавирусом в России превысило 2 миллиона 114 тысяч, в Москве — 560 тысяч, в Петербурге — 100 тысячи, в Ленинградской области — 15 тысяч, в мире — 58 миллионов человек. Губернатор Петербурга неоднократно предупреждал о введении дополнительных мер по противодействию COVID-19 в случае, если горожане не будут в полной мере соблюдать требования эпидбезопасности. «Собака.ru» ведет трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.
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