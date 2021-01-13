Путин поручил перейти «от масштабной вакцинации к массовой». Прививать всех россиян начнут с понедельника

«Мы уже перешли к масштабной вакцинации. На прошлой неделе мне Михаил Владимирович [Мишустин] докладывал, что промышленность не только выполнила все обещанные нормативы и объемы, но и превысила плановые объемы выпуска вакцины. Нам нужно переходить от масштабной к массовой вакцинации. Прошу вас уже со следующей недели приступать к массовой вакцинации всего населения и выстроить соответствующий график работы, как это у нас происходит по другим заболеваниям, например, по гриппу», — сказал Путин в ходе совещания с членами правительства.

Напомним, 15 декабря во всех регионах России началась вакцинация от коронавируса. Препарат доставили со все субъекты страны. Почти 7 тысяч петербуржцев получили вакцину от коронавируса в период новогодних праздников, за все время с начала вакцинации привились более 1 миллиона россиян по всей стране. Вакцина от коронавируса американской компании Pfizer и германской BioNTech не поступит в Россию в 2021 году. Зато появится «лайт-вакцина» «Спутник Лайт». У препарата только одна доза и более короткий период выработки антител.

Еще в начале декабря губернатор Петербурга Александр Беглов пообещал поставку больших партий вакцины от коронавируса после Нового года. Так, в январе город должен был получить до полумиллиона доз препарата. К 11 января в поликлиниках Петербурга осталось всего 9 тысяч доз вакцины от коронавируса, запись новых желающих привиться была временно приостановлена. 13 января в город поступила партия из 20 тысяч доз вакцины, а число прививочных пунктов готовятся увеличить с 70 до 100.