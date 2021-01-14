Петербургские миллиардеры — о том, будут ли они прививаться от COVID-19

председатель совета директоров Петербургского нефтяного терминала

«Антиипрививочником я не являюсь, но к прививкам от Covid-19 отношусь настороженно. Считаю, что самому мне пока прививаться нет необходимости — несколько месяцев назад мы переболели коронавирусом всей семьей, к счастью, в легкой форме, и сейчас анализы показали наличие антител. То есть, фактически мы привились естественным путем.

А настороженность появилась, в первую очередь потому, что я являюсь инвестором в медицинский стартап в Европе и имею представление о том, насколько долго и с какими бюрократическими преградами выводится на рынок каждый лекарственный препарат, тем более вакцина. Эти преграды вполне логичны и направлены на заботу о здоровье людей, но обычно этот процесс занимает годы. В случае с коронавирусом сразу несколько вакцин были разработаны и внедрены в максимально короткие сроки. Кроме того, пока ни одна вакцина от Covid-19 не принята международным медицинским сообществом в качестве эталона. Думаю, что в течение ближайшего года-двух это должно произойти, и тогда можно будет прививаться без опасений».