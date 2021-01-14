Петербургские миллиардеры — о том, будут ли они прививаться от COVID-19

В Петербурге от коронавируса привито уже более 17 тыс. горожан, запаса российской вакцины «Спутник V» в городе есть более чем на 25 тыс. доз. «Собака.ru» узнала у петербургских миллиардеров их отношение к вакцинации.
Вениамин Грабар
президент компании LADOGA (один из крупнейших поставщиков алкогольной продукции в России):
«Буквально на днях я привился «Спутник V» сам и привил всю семью. У всех была довольно разная реакция организма на вакцинацию, но в целом все перенесли хорошо. Я поддерживаю идею массовой вакцинации и считаю, что это самая, да и, пожалуй, единственная эффективная мера в борьбе с вирусом. Как только вакцина станет более доступной, мы планируем предложить сделать прививки сотрудникам на добровольной основе – по аналогичному принципу мы проводим ежегодную вакцинацию от гриппа».
Михаил Скигин
председатель совета директоров Петербургского нефтяного терминала
«Антиипрививочником я не являюсь, но к прививкам от Covid-19 отношусь настороженно. Считаю, что самому мне пока прививаться нет необходимости — несколько месяцев назад мы переболели коронавирусом всей семьей, к счастью, в легкой форме, и сейчас анализы показали наличие антител. То есть, фактически мы привились естественным путем.
А настороженность появилась, в первую очередь потому, что я являюсь инвестором в медицинский стартап в Европе и имею представление о том, насколько долго и с какими бюрократическими преградами выводится на рынок каждый лекарственный препарат, тем более вакцина. Эти преграды вполне логичны и направлены на заботу о здоровье людей, но обычно этот процесс занимает годы. В случае с коронавирусом сразу несколько вакцин были разработаны и внедрены в максимально короткие сроки. Кроме того, пока ни одна вакцина от Covid-19 не принята международным медицинским сообществом в качестве эталона. Думаю, что в течение ближайшего года-двух это должно произойти, и тогда можно будет прививаться без опасений».
Аркадий Пекаревский
основатель корпорация SELA, совладелец СК "Капитал-полис" и кондитерского производства "Ацтек" (марка Grondard):
«Осенью я переболел ковидом, и пока прививаться нет необходимости. После болезни я постоянно сдаю кровь на антитела, и результаты показывают то высокий уровень антител, то более низкий (видимо, после контакта с больными).
В целом у меня сложное отношение к вакцинации. Если будет возможность, то прививаться не буду, так как много непонятных моментов. Например, в Израиле идет активная вакцинация, но зачем тех, кто уже сделал прививку, заставляют носить маски? Или, например, почему во время локдауна во всем мире ограничивают в поездках тех людей, которые переболели или привились? Пока не прояснится ситуация, все мы будем находиться в состоянии легкой настороженности и напряженности. На данный момент у меня нет четкой позиции по поводу вакцинации, так как неизвестно, какие могут быть побочные эффекты от нее».
Игорь Водопьянов
совладелец УК «Теорема»:
«Я переболел Covid-19, у меня есть антитела, так что вакцина мне не нужна».
Оксана Кравцова
совладелец и генеральный директор ГК «Еврострой»:
«Считаю, что нужно вакцинироваться. В конце декабря я сделала себе прививку от ковида, а в январе вакцину получили мой муж и родители. Все прошло без осложнений. Уверена, что вакцинация – обязательная вещь для любого думающего и ответственного человека. Сделать прививку – гражданский долг каждого. Это позволит остановить пандемию и огромные экономические потери, усиливающиеся с каждым месяцем.
А для экономики страны и здоровья населения России рассуждения о том, что вакцина вредна, представляются мне гораздо более опасными, чем сам коронавирус».
Виктор Гордейчук
владелец сети салонов оптики «Счастливый взгляд» и салона люксовой оптики «Реноме»:
«Я планирую прививаться от Covid-19. Но сначала сдам тест на антитела, поскольку я неоднократно контактировал с больными, а сам не заболел. То ли это у меня организм такой крепкий, то ли просто повезло. Если нет антител, то пройду вакцинацию.
Конечно, меня смущает, что с момента изобретения вакцины прошло мало времени и степень ее эффективности и последствия до конца не изучены, но я контактирую со слишком многими людьми, поэтому не хочу рисковать».
Алексей Феликсов
совладелец сети «585*Золотой» и пекарен «Цех 85»:
«Я пока не готов прививаться. Однако если поездки за рубеж станут возможными только с документом о прививке, то, конечно, придется ее сделать».
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