Власти Москвы переводят школьников 6-11-х классов на дистанционное обучение из-за коронавируса

Возвращаются в школы и возобновляют обучение в очном режиме только ученики 1-5-х классов — с понедельника, 19 октября. Школьники 6-11-х классов переходят в дистанционный режим обучения на ближайшие две недели — с 19 октября и до конца месяца. Как объяснил мэр Москвы Сергей Собянин, это необходимо потому, что старшие школьники больше подвержены риску заражения новой коронавирусной инфекцией — на их долю приходится две трети заболевших детей.

Также для сокращения количества контактов с возможными заболевшими учреждения дополнительного образования и детские досуговые организации, находящиеся в ведении правительства Москвы, работать не будут — с 19 октября по 1 ноября.

«По опыту весенних месяцев мы знаем, что старшеклассники достаточно успешно адаптируются к дистанционному формату обучения. Младшим это сделать сложнее. К тому же родители не могут оставить их один на один с онлайн-платформой, а сами уйти на работу. Особая ситуация у пятиклассников. Это первый год обучения в средней школе, с новым классным руководителем и новыми учителями. Период достаточно стрессовый для ребенка. Поэтому будет лучше, если они тоже вернутся в школу», — написал Собянин в своем блоге.

Чтобы защитить от угрозы заражения учителей старшего возраста и педагогов, страдающих хроническими заболеваниями, в ноябре в отдельных классах планируется ввести новый формат преподавания — тьюторство. Для проведения уроков в школы будут временно приглашены студенты и выпускники педагогических вузов, а опытные учителя будут оказывать помощь тьюторам и контролировать учебный процесс в дистанционном режиме в качестве старших наставников.

«Решения, которые мы приняли сегодня, конечно непростые, но на сегодня они являются просто необходимыми, учитывают и эпидемиологическую ситуацию, и потребности школьников в получении качественного образования. С учетом имеющегося опыта и новых возможностей Московской электронной школы, надеюсь, нам это удастся», — добавил Собянин.