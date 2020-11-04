Заложенность ушей — один из симптомов заболевания коронавирусом, который иногда встречается. Об этом рассказала ТАСС заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.
Ученые назвали еще один симптом коронавируса
«Заложенность ушей не такой уж и редкий симптом COVID-19. В недавно опубликованном исследовании, проведенном учеными из Турции приводятся данные о том, что из 172-х пациентов, симптомы которых были подвергнуты анализу, 31 человек (18%) имели этот признак. Заложенность ушей отмечали около 12% пациентов с легкой формой заболевания, при средне-тяжелой и тяжелой формах этот признак встречался примерно в 3% случаев», — сказала она.
По словам Пшеничной, заложенность ушей может быть и симптомом ОРВИ. Если она не проходит в течение нескольких дней, а ухо начинает болеть, следует обратиться к врачу-отоларингологу. Специалистка уточнила, что тубоотит может привести к менингиту, энцефалиту, абсцессу головного мозга.
Напомним, о второй волне заболеваемости COVID-19 в Смольном начали говорить в начале августа. Новую вспышку заболеваемости в Смольном прогнозировали в сентябре, эксперты считают, что она может быть зафиксирована в начале ноября.
Число заболевших коронавирусом в России превысило 1 миллион 693 тысячи, в Москве — 445 тысяч, в Петербурге — 65 тысяч, в мире — 46 миллионов человек. С 26 октября сотрудники транспортных предприятий и таксисты будут иметь право отказать в проезде петербуржцам без масок. До 29 ноября запрещена работа общепита в ночное время. «Собака.ru» ведет трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.
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