СПбГЭУ переводит всех студентов на дистанционное обучение из-за распространения коронавируса

«В связи с обострением эпидемиологической обстановки в Санкт-Петербурге с 19 октября все студенты СПбГЭУ переходят на обучение с применением электронных дистанционных технологий. Расписание сохраняется в полном объеме», — сообщается на сайте университета.

Напомним, ранее всех студентов Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета «ЛЭТИ» также перевели на дистанционный формат обучения из-за распространения коронавируса. Также о переводе на «удаленку» начали говорить в СПбГУ, однако позже в университете опровергли информацию, заявив, что пока подобные решения не принимались.

В конце сентября студентов одного из общежитий СПбГУ в Петергофе закрыли на карантин по коронавирусу. Вирус был обнаружен у членов семьи одного из преподавателей вуза, поэтому его, как и контактирующих с ним обучающихся, направили на самоизоляцию. Закрытые в общежитии студенты жаловались на нехватку еды — решать проблему администрация университета предложила с помощью волонтеров.