Участники «Карты сопротивления» баров Петербурга обратились к Путину с просьбой проверить обоснованность ограничений по COVID-19

Представители заведений общепита Петербурга считают, что ограничения были приняты «привлечения необходимых специалистов, небрежно и наспех, не продумав последствия, не оценив все возможные риски на математической модели, основываясь только на домыслах и предположениях».

Общепит просит Путина «дать указание соответствующим органам провести проверку» по факту введения ограничительных мер, освободить от занимаемой должности вице-губернатора Евгения Елина, а в случае обнаружения «очевидных ошибок и просчетов» в постановлениях о принятии ограничительных мер «привлечь к ответственности должностное лицо, подписавшее данное постановление».

Из обращения общепита Петербурга к Путину: Никаких разъяснений причин выбора подобных мер со стороны администрации Санкт-Петербурга и какой-либо аналитики со стороны эпидемиологов, если они вообще привлекались к разработке, на предмет эффективности этих мер не последовало. Никакой поддержки (даже минимальной) для предприятий тоже не предложено. Просим вас как главу государства дать поручение о разработке адекватных мер и ограничений, которые перестанут уничтожать целые отрасли нашего города, и при необходимости привлечь авторов данного письма к решению сложившейся ситуации (у нас есть конструктивные предложения). Вы наша последняя надежда на разрешение сложившейся ситуации и прекращение этого кошмара. Просто дайте нам возможность нормально работать.

Вместе с обращением также запущена петиция. Подписать ее можно по ссылке.

Напомним, в начале декабря Александр Беглов подписал новую редакцию постановления о введении ограничений по коронавирусу в Петербурга, согласно которой в период новогодних праздников общепит будет закрыт. По словам губернатора, город подошел к «красной черте» по заполняемости перепрофилированных больниц. В ответ в Сети появилась «Карта сопротивления» работающих заведений общепита Петербурга — несмотря на ограничения. Как заявили в Кремле, это «неуважение к людям». В ходе встречи Беглова с Мнацакановым ресторатор заверил, что бизнес продержится, и «до 10 января ничего с нами не случится». Позже карта была закрыта, общепиту удалось «достучаться» до Смольного.